Пн, 17.12.2018
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  • Самая сексуальная медсестра работает в больнице Мельбурна

Самая сексуальная медсестра работает в больнице Мельбурна
Фото и видео!

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Пейдж Миллс

ФОТО: Скриншот с Instagram

24-летняя медсестра из Мельбурна (Австралия) Пейдж Миллс тренируется дома по два часа в день, даже несмотря на тяжелые смены в больнице, пишет Сегодня.

Благодаря спорту у девушки очень красивая и подтянутая фигура, а подписчики в Instagram называют ее "самой сексуальной медсестрой".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пейдж после окончания медицинского университета начала работать с пациентами, которым требуется реабилитация.

"Люди жалуются, что у них нет времени пойти в зал, но зато смотрят по два-три часа телевизор. Просто надо правильно расставлять приоритеты. Уход за больными показал мне, что не стоит принимать свои физические способности как должное", – Пейдж Миллс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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