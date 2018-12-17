Самая сексуальная медсестра работает в больнице Мельбурна

Благодаря спорту у девушки очень красивая и подтянутая фигура, а подписчики в Instagram называют ее "самой сексуальной медсестрой".

"Люди жалуются, что у них нет времени пойти в зал, но зато смотрят по два-три часа телевизор. Просто надо правильно расставлять приоритеты. Уход за больными показал мне, что не стоит принимать свои физические способности как должное", – Пейдж Миллс.