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Соболезнования! Знаменитый программист Колин Кролл найден мертвым

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Colin Kroll 2014

ФОТО: BRYAN STEFFY / AFP/Scanpix

Голливудский программист, создатель Vine и HQ Trivia Колин Кролл (Colin Kroll) найден мертвым. Тело одного из самых известных программистов планеты найдено несколько часов назад в его квартире в Нью-Йорке.

По предварительной версии причиной гибели стала передозировка наркотиками. Сейчас судмедэксперты устанавливают основные причины смерти, чтобы сообщить данные полиции, пишет Popcake.tv.

Бездыханное тело Колина Кролла нашла его девушка, которая вызвала полицию. Колин считался одним из самых перспективных и богатых программистов планеты.

Колин Кролл

ФОТО: BRYAN STEFFY / AFP/Scanpix

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