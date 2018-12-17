Видео: в Таллинне полицейские спросили у Деда Мороза документы. Но лучше бы они этого не делали!

В Таллинне на Певческом поле в выходные прошла рождественская ярмарка. Личность Деда Мороза была установлена стражами порядка. Они спросили у рождественского персонажа документ, а он не растерялся и предъявил водительские права с фотографией Деда Мороза. Получилось забавно!

Скорее всего, это была не настоящая проверка, а шуточная. В любом случае, известно одно, в ходе проверки ни один Дедушка Мороз не пострадал и деткам бояться нечего, все подарки будут доставлены! А мы в очередной раз убедились в том, что и храбрые полицейские могут смеяться.