Пн, 17.12.2018
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  • Видео: в Таллинне полицейские спросили у Деда Мороза документы. Но лучше бы они этого не делали!

Видео: в Таллинне полицейские спросили у Деда Мороза документы. Но лучше бы они этого не делали!

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ФОТО: Скриншот с видео

Посмеялись зато все от души! Это стоит видеть!

В Таллинне на Певческом поле в выходные прошла рождественская ярмарка. Личность Деда Мороза была установлена стражами порядка. Они спросили у рождественского персонажа документ, а он не растерялся и предъявил водительские права с фотографией Деда Мороза. Получилось забавно! 

«Рождественский Департамент шоссейных дорог выдает!» - сказал полицейским Дед Мороз. 

Скорее всего, это была не настоящая проверка, а шуточная. В любом случае, известно одно, в ходе проверки ни один Дедушка Мороз не пострадал и деткам бояться нечего, все подарки будут доставлены! А мы в очередной раз убедились в том, что и храбрые полицейские могут смеяться.

Смотрите видео ниже!

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