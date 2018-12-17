Какую психологическую травму вы получили в детстве? Выберите картинку и узнаете

Хотите верьте, хотите нет, эти маленькие, но важные события очень глубоко западают в душу человека, и влияют на его жизнь. Поэтому очень важно распознать их и избавиться от них немедленно. Положитесь на свою интуицию и просмотрите эти четыре изображения. Выберите тот рисунок, который вам больше всего нравится и подходит вам по характеру. Ваш ответ будет ключом к вашему сознанию!

Рисунок 1

ФОТО: Fb.ru

Если вы выбрали эту картину, то ваши детские отношения с родителями нельзя назвать благоприятными. То есть - вы чувствовали себя недооцененными и считали, что не заслуживаете похвалы за свои поступки.

Если это действительно так, то сейчас вы - человек с низкой самооценкой. Вам трудно понять окружающих, по правде говоря, вы просто боитесь других людей. Вот почему, когда кто-то говорит что-то плохое, вы воспринимаете это на свой счет и думаете: «Я недостаточно хорош». Ваша главная задача – понять, что ваша жизнь зависит исключительно от вас. Уверенность в своих силах также поможет вам общаться с людьми и заводить новых друзей.

Рисунок 2

ФОТО: Fb.ru

Родители часто предают доверие детей, но сами не осознают этого. Они что-то обещают, но не могут этого сделать. Если вы выбрали эту картину, возможно, в какой-то момент ваши родители потеряли ваше доверие, и вам было очень больно. Эта травма осталась в вашем подсознании. И поэтому вы - человек, который чувствует, что никому больше не сможет доверять.

Вы хладнокровны, хотя и общительны, но никогда не позволяете кому-то забраться к вам в душу. Ваше сердце тоже закрыто на все засовы и в нем нет места для другого человека. Ваша задача – поверить не только в себя, но и во весь мир. Пересмотрите свои отношения с родными и близкими, ведь вокруг много прекрасных людей, которые желают вам только добра.

Рисунок 3

ФОТО: Fb.ru

Если вы выбираете третий рисунок, то у вас есть травма, которая связана с унижением. Вероятно, в довольно раннем возрасте, когда вы начали отождествлять свою личность со сверстниками, вас просто выбросили из круга. Возможно, это была незначительная фраза о том, что с вами скучно и вы глупый человек.

Сегодня вы - личность, которая постоянно нуждается в поддержке. Вы слишком часто беспокоитесь о том, что о вас подумают другие. Поэтому практически перестали думать о самом себе. Вы должны научиться быть свободным и позволять себе не быть «идеальным». Вам необходимо забыть о мнении других людей, иначе вы никогда не будете достаточно хороши для себя.

Рисунок 4

ФОТО: Fb.ru

Возможно, вы выросли без родителей или вам не хватало их внимания. Правда в том, что, если вы выбрали это изображение, у вас возникнут серьезные проблемы с осознанием своей роли в обществе. Ваша общительность и добродушие позволяют вам иметь большой круг друзей. Но при этом вы чрезвычайно боитесь одиночества и недопонимания.