А вы знаете, что в Таллинне открылся новый каток? Скорее узнайте, где

Раньше, как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, каток создавался около Ныммеского рынка, но там было мало места. На новом - гораздо просторнее. Каток послужит также для проведения уроков физкультуры. Он будет открыт ежедневно до середины марта, не взирая на погоду. А вот, если позволит погода, то катки с естественным льдом появятся еще на пруду у спортивного центра и на баскетбольной площадке у Ныммеского дома.