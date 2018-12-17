Пн, 17.12.2018
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  • А вы знаете, что в Таллинне открылся новый каток? Скорее узнайте, где

А вы знаете, что в Таллинне открылся новый каток? Скорее узнайте, где

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Каток. Иллюстративное фото.

ФОТО: Darren Calabrese/The Canadian Press/PA Images/Scanpix

Во дворе Ныммеской гимназии (улица Раудтеэ, 73)  открылся новый каток с холодильной установкой, созданный  по инициативе городского коммунального департамента

Раньше, как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, каток создавался около Ныммеского рынка, но там было мало места. На новом - гораздо просторнее. Каток послужит также для проведения уроков физкультуры. Он будет открыт ежедневно до середины марта, не взирая на погоду. А вот, если позволит погода, то  катки с естественным льдом появятся еще на пруду у спортивного центра и на баскетбольной площадке у Ныммеского дома.

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