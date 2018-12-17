Объявлена «Мисс Вселенная»: смотрите, какая красотка победила!

Американский певец Ne - Yo поддержал победительницу постом в Twitter.

Финал прошел в понедельник в Бангкоке.

Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself и работает волонтером в некоммерческой организации Young Focus.

Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

Россиянка Юлия Полячихина выбыла из состязания на этапе отбора в полуфинал. Однако публика и ведущие конкурса назвали ее костюмы одними из лучших.

Много внимания приковала к себе конкурсантка из Испании мисс Ангела Понсе - первый в истории трансгендер, участвующий в конкурсе красоты. К сожалению, она не попала в 20-ку лучших.