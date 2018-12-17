Объявлена «Мисс Вселенная»: смотрите, какая красотка победила!

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала 24-летняя филиппинка Катриона Грэй, передает РИА Новости.
Американский певец Ne - Yo поддержал победительницу постом в Twitter.
Va-va voom #MissUniverse Philippines! pic.twitter.com/4GXRovv710— Miss Universe (@MissUniverse) 17 December 2018
Финал прошел в понедельник в Бангкоке.
Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself и работает волонтером в некоммерческой организации Young Focus.
Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.
Россиянка Юлия Полячихина выбыла из состязания на этапе отбора в полуфинал. Однако публика и ведущие конкурса назвали ее костюмы одними из лучших.
Много внимания приковала к себе конкурсантка из Испании мисс Ангела Понсе - первый в истории трансгендер, участвующий в конкурсе красоты. К сожалению, она не попала в 20-ку лучших.