Пн, 17.12.2018
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Объявлена «Мисс Вселенная»: смотрите, какая красотка победила!

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Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала 24-летняя филиппинка Катриона Грэй, передает РИА Новости.

Американский певец Ne - Yo поддержал победительницу постом в Twitter.

Финал прошел в понедельник в Бангкоке.

Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself и работает волонтером в некоммерческой организации Young Focus.

Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

Россиянка Юлия Полячихина выбыла из состязания на этапе отбора в полуфинал. Однако публика и ведущие конкурса назвали ее костюмы одними из лучших.

Много внимания приковала к себе конкурсантка из Испании мисс Ангела Понсе - первый в истории трансгендер, участвующий в конкурсе красоты. К сожалению, она не попала в 20-ку лучших.

Miss Hispaania Angela Ponce Miss Universum 2018 võistlusel.

ФОТО: AFP / Scanpix

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