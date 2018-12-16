Вот это кубики! Юри Ратас показал Михаила Кылварта в плавках

Вот это кубики! Юри Ратас показал Михаила Кылварта в плавкахФОТО!
16 декабря 2018, 18:10
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и председатель городского собрания Таллинна Михаил Кылварт приняли участие в благотворительных соревнованиях по плаванию в Спортивном центре Нымме.
Совместный снимок премьер Эстонии опубликовал у себя в Instagram.
Как оказалось, у 41-летнего Михаила Кылварта под белой рубашкой скрывается завидный пресс. Отметим, что политик в течение многих лет участвовал в различных соревнованиях по боксу, тхэквондо и кикбоксингу.