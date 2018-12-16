Вот это кубики! Юри Ратас показал Михаила Кылварта в плавках

Совместный снимок премьер Эстонии опубликовал у себя в Instagram.

Как оказалось, у 41-летнего Михаила Кылварта под белой рубашкой скрывается завидный пресс. Отметим, что политик в течение многих лет участвовал в различных соревнованиях по боксу, тхэквондо и кикбоксингу.