Вс, 16.12.2018
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  • Вот это кубики! Юри Ратас показал Михаила Кылварта в плавках

Вот это кубики! Юри Ратас показал Михаила Кылварта в плавках
ФОТО!

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Юри Ратас и Михаил Кылварт.

ФОТО: AFP / Scanpix

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и председатель городского собрания Таллинна Михаил Кылварт приняли участие в благотворительных соревнованиях по плаванию в Спортивном центре Нымме.

Совместный снимок премьер Эстонии опубликовал у себя в Instagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как оказалось, у 41-летнего Михаила Кылварта под белой рубашкой скрывается завидный пресс. Отметим, что политик в течение многих лет участвовал в различных соревнованиях по боксу, тхэквондо и кикбоксингу.

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