Вот что будет с вашим телом, если есть авокадо 30 дней подряд

1. Авокадо невероятно питательный

Авокадо - это плод дерева авокадо, по-научному известный как Persea americana. Этот фрукт ценится за свою высокую питательную ценность и добавляется в различные блюда благодаря своему хорошему вкусу и богатой текстуре. Это основной ингредиент гуакамоле.

Авокадо содержит широкий спектр питательных веществ, в том числе 20 различных витаминов и минералов. Вот их содержание в одной порции 100 г:

Витамин К: 26% суточной нормы;

Фолацин: 20%;

Витамин С: 17%;

Калий: 14%;

Витамин В5: 14%;

Витамин B6: 13%;

Витамин Е: 10%.

Он также содержит небольшое количество магния, марганца, меди, железа, цинка, фосфора и витаминов А, В1 (тиамин), В2 (рибофлавин) и В3 (ниацин).

В среднем авокадо имеет 160 калорий, 2 грамма белка и 15 граммов здоровых жиров. Хотя он содержит 9 граммов углеводов, 7 из них - клетчатка, поэтому есть только 2 "чистых" углевода. Авокадо не содержит холестерина или натрия и содержит мало насыщенных жиров.

2. Он содержит больше калия, чем бананы

Авокадо очень богат калием. Порция в 100 грамм содержит 14% рекомендуемой суточной нормы по сравнению с 10% в бананах, которые являются типичной пищей с высоким содержанием калия.

Несколько исследований показывают, что высокое потребление калия связано со снижением артериального давления, которое является основным фактором риска сердечных приступов, инсультов и почечной недостаточности.

3. Авокадо насыщен полезными для сердца мононенасыщенными жирными кислотами

Авокадо - это жирная пища. На самом деле, 77% калорий в нем из жира, что делает его одним из самых жирных растительных продуктов в мире. Но он не просто содержит жир. Большую часть жира в авокадо составляет олеиновая кислота - мононенасыщенная жирная кислота.

Олеиновая кислота была связана с уменьшением воспаления и, как было показано, оказывает благотворное влияние на гены, связанные с раком. Жиры в авокадо также довольно устойчивы к окислению под воздействием тепла, что делает масло авокадо здоровым и безопасным выбором для приготовления пищи.

4. Авокадо богат клетчаткой

Порция авокадо весом 3,5 унции (100 грамм) содержит 7 граммов клетчатки, что составляет 27% от рекомендуемой суточной нормы. Около 25% клетчатки авокадо растворимая, а 75% нерастворимая.

Авокадо, как правило, богато клетчаткой - около 7% по весу, что очень высоко по сравнению с большинством других продуктов.

Клетчатка может иметь важные преимущества для снижения веса и обмена веществ.

5. Употребление в пищу авокадо может снизить уровень холестерина и триглицеридов

Многочисленные исследования показали, что употребление в пищу авокадо может уменьшить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, «плохой» ЛПНП и «хороший» холестерин ЛПВП, а также снизить количество триглицеридов в крови.

6. Люди, которые едят авокадо, более здоровы

Одно диетическое исследование показало, что люди, которые ели авокадо, имели гораздо более высокое усвоение питательных веществ и меньший риск метаболического синдрома.

7. Его жирность может помочь усваивать питательные вещества из растительной пищи

Исследования показали, что употребление в пищу масла авокадо или авокадо с овощами может значительно увеличить количество антиоксидантов, которые вы усвоите.

8. Авокадо насыщен мощными антиоксидантами, которые могут защитить ваши глаза

Авокадо с высоким содержанием антиоксидантов, в том числе лютеин и зеаксантин. Эти питательные вещества очень важны для здоровья глаз и снижают риск дегенерации желтого пятна и катаракты.

9. Авокадо может помочь предотвратить рак

Некоторые исследования показали, что питательные вещества в авокадо могут помочь в профилактике рака предстательной железы и снижении побочных эффектов химиотерапии.

10. Экстракт авокадо может помочь облегчить симптомы артрита

Исследования показали, что экстракты авокадо и соевого масла могут значительно уменьшить симптомы остеоартрита.

11. Авокадо может помочь вам похудеть

Авокадо может помочь в потере веса, потому что вы будете дольше оставаться сытыми и будете потреблять меньше калорий.

Высокое содержание клетчатки и низкое содержание углеводов может способствовать снижению веса.

12. Авокадо легко вписать в меню

Авокадо имеет кремовую, насыщенную, жирную текстуру и хорошо сочетается с другими ингредиентами. Поэтому добавить этот фрукт в свой рацион очень легко. Использование лимонного сока может предотвратить быстрое подрумянивание нарезанных авокадо.

Врачи рекомендуют употреблять авокадо во время беременности или кормления грудью, поскольку оно предоставляет питательные вещества, необходимые для лучшего развития плода и последующей выработки молока.