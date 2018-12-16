Вс, 16.12.2018
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Умер актер «Кривого зеркала»: ему было всего 55 лет...

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ФОТО: Instagram

В Ташкенте скончался участник юмористической телеперадачи "Кривое зеркало" Обид Асомов. Об этом сообщил на своей страничке в Instagram артист Евгений Петросян. 

Асомов умер от болезни сердца на 56-м году жизни.

"Еще две недели назад я был на гастролях в Ташкенте, провел с ним два замечательных дня.

Это был человек, источающий радость, он дарил улыбки, юмор в нем бесконечно буйствовал фейерверком, и вдруг такая неожиданная смерть",

- сказал Петросян.

Обид Асомов прославился в Узбекистане в 1993 году, когда основал свой театр "Обид-А". В конце 2000-х он начал выступать в российских телепередачах "Аншлаг" и "Кривое зеркало".

С 2009 года по 2017 творчество Асомова было запрещено в Узбекистане: его обвиняли "в издевательстве над лицами узбекской национальности".

В мае 2018 года он был реабилитирован и получил должность директора ГУП "Студия мультипликационных фильмов".

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