Умер актер «Кривого зеркала»: ему было всего 55 лет...

В Ташкенте скончался участник юмористической телеперадачи "Кривое зеркало" Обид Асомов. Об этом сообщил на своей страничке в Instagram артист Евгений Петросян.
Асомов умер от болезни сердца на 56-м году жизни.
"Еще две недели назад я был на гастролях в Ташкенте, провел с ним два замечательных дня.
Это был человек, источающий радость, он дарил улыбки, юмор в нем бесконечно буйствовал фейерверком, и вдруг такая неожиданная смерть",
- сказал Петросян.
Обид Асомов прославился в Узбекистане в 1993 году, когда основал свой театр "Обид-А". В конце 2000-х он начал выступать в российских телепередачах "Аншлаг" и "Кривое зеркало".
С 2009 года по 2017 творчество Асомова было запрещено в Узбекистане: его обвиняли "в издевательстве над лицами узбекской национальности".
В мае 2018 года он был реабилитирован и получил должность директора ГУП "Студия мультипликационных фильмов".