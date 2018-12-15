Виктория Ладынская-Кубитс прокомментировала «Ласнагорск»: одно только название сериала вызывает вопросы
15 декабря 2018, 20:50
Член комиссии по культуре Рийгикогу от фракции Isamaa, член совета ERR и бывший журналист Виктория Ладынская-Кубитс поделилась впечатлениями от первого в Эстонии телесериала на русском языке "Ласнагорск", который с начала декабря транслируют по ETV+. Шутки, сценарий и название ситкома ей не понравились.
«Полностью я сериал не посмотрела, но исходя из того, что видела, есть вопросы. Например, к шуткам, к сценарию. Эти вещи вызвали у меня вопросы. Смотришь эпизоды и говоришь себе: стоп, в реальной жизни такого нет», - сказала Виктория Ладынская-Кубитс. Пишет Rus.Err.ee.