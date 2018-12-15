Виктория Ладынская-Кубитс прокомментировала «Ласнагорск»: одно только название сериала вызывает вопросы

«Полностью я сериал не посмотрела, но исходя из того, что видела, есть вопросы. Например, к шуткам, к сценарию. Эти вещи вызвали у меня вопросы. Смотришь эпизоды и говоришь себе: стоп, в реальной жизни такого нет», - сказала Виктория Ладынская-Кубитс. Пишет Rus.Err.ee.