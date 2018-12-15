«Дырки Джулии Робертс» с годами становятся лучше! Западное издание опозорило актрису

Газета The Post-Journal перепутала одну букву в заголовке про актрису, и вместо "роли" (roles) написали "дыры" (holes). "Джулия Робертс осознала, что ее жизнь и ее дырки становятся лучше с возрастом”, - говорилось в заголовке, пишет Ru.tsn.ua.