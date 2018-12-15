Галерея 18+: эти красотки проигнорировали правила Instagram и выложили сексуальные снимки

В правила Instagram черным по белому написано: «обнаженка» не поддерживается! «Мы понимаем, что люди хотят опубликовать художественные или творческие фотографии в стиле "ню", но по некоторым разным причинам обнажаться на фотографиях для Instagram нельзя», - говорится в правилах сообщества.

Категорические запрещено выставлять снимки полового акта, а также нельзя демонстрировать интимные части тела, включая голый зад.

Портал Limon.ee выбрал десять красоток, которые играют с Instagram в опасную игру, публикую запрещенные фотографии. Пока что проблем из-за этого у них не возникло. Смотрите!

Бьянка

Бьянка - модель из Германии, у которой нет комплексов, и она с радостью позирует фотографам обнаженной. На своей домашней странице красотка продает календарь, в котором обнажает те части тела, которые в Instagram показывать нельзя. Сейчас у немки 340 тысяч подписчиков.

Элизабет Риу

Сегодня тебя также будет радовать красавица Элизабет Риу (21) с идеальной улыбкой и идеальным телом.

Девушка успевает совмещать модельную карьеру и работу над собственной линией купальников. Мы не знаем, как ей это удается, но полтора миллиона подписчиков ее профиля в Instagram это ценят.

Алексис Рен

Американская модель и звезда соцсетей. Ей 22 года. Судя по последним публикациям в Instagram, Алексис в какой-то период своей жизни увлеклась кексами, печеньями и облитыми глазурью круассанами. У этой госпожи сейчас более 13 миллионов подписчиков.

Матильда Танто

Попроси мы вас закрыть глаза и представить француженку, вы бы наверняка подумали о девушке с анемичным лицом и сигаретой в мундштуке. Если так, то Матильда Танто точно вас удивит: загорелая, неодетая и бесспорно совершенно сногсшибательная. И заметьте, ни одного фото с сигаретой. Какая-то неправильная француженка, но мы не против, чтобы таких неправильных было больше. Матильде 23 года. Из Франции с любовью.

A Naked Girl

Действия этой анонимной красотки просты и конкретны: ее имя пользователя «голая девочка» и публикует она снимки, где обнажена. Эта красавица живет в Голландии и у нее более 252 тысяч подписчиков в Instagram.

Сара Джин Андервуд

34-летняя американская фотомодель, актриса и профессиональный игрок в покер.

Мэдисон Лоуч

23-летняя красота из Южной Африки, за которой следят 450 тысяч пар глаз в Instagram.

The Nude Blogger

И здесь по псевдониму красотки всё сразу понятно. Блогер, которая выставляет публикации в виде пикантных снимков. У нее 86 тысяч подписчиков.

Нора Сегура

Нора Сегура родилась в Стокгольме, позже переехала в США, чтобы работать моделью. Модель Нора Сегура, подруга легендарного американского вратаря Тима Ховарда, порадовала своих поклонников эротическими фотографиями.

Откровенные фото выложены в Instagram.

Эйслин Хоган-Уоллес