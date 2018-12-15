Сб, 15.12.2018
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  • Галерея 18+: эти красотки проигнорировали правила Instagram и выложили сексуальные снимки

Галерея 18+: эти красотки проигнорировали правила Instagram и выложили сексуальные снимки

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Elu24 kollaaž: Alexis Ren, Nora Segura, Sara Underwood, Madison Louch ja Mathilde Tantot.

ФОТО: Instagram

В Instagram действуют жесткие правила в отношении обнаженных людей. Даже малейшее нарушение может привести к блокировке профиля. Но, как говорится, правила существуют для того, чтобы их нарушать, поэтому находятся те, кто не обращает внимание на строгие правила соцсетей. 

В правила Instagram черным по белому написано: «обнаженка» не поддерживается! «Мы понимаем, что люди хотят опубликовать художественные или творческие фотографии в стиле "ню", но по некоторым разным причинам обнажаться на фотографиях для Instagram нельзя», - говорится в правилах сообщества. 

Категорические запрещено выставлять снимки полового акта, а также нельзя демонстрировать интимные части тела, включая голый зад. 

Портал Limon.ee выбрал десять красоток, которые играют с Instagram в опасную игру, публикую запрещенные фотографии. Пока что проблем из-за этого у них не возникло. Смотрите! 

Бьянка

Бьянка - модель из Германии, у которой нет комплексов, и она с радостью позирует фотографам обнаженной. На своей домашней странице красотка продает календарь, в котором обнажает те части тела, которые в Instagram показывать нельзя. Сейчас у немки 340 тысяч подписчиков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Элизабет Риу

Сегодня тебя также будет радовать красавица Элизабет Риу (21) с идеальной улыбкой и идеальным телом.

Девушка успевает совмещать модельную карьеру и работу над собственной линией купальников. Мы не знаем, как ей это удается, но полтора миллиона подписчиков ее профиля в Instagram это ценят.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Алексис Рен

Американская модель и звезда соцсетей. Ей 22 года. Судя по последним публикациям в Instagram, Алексис в какой-то период своей жизни увлеклась кексами, печеньями и облитыми глазурью круассанами. У этой госпожи сейчас более 13 миллионов подписчиков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Матильда Танто

Попроси мы вас закрыть глаза и представить француженку, вы бы наверняка подумали о девушке с анемичным лицом и сигаретой в мундштуке. Если так, то Матильда Танто точно вас удивит: загорелая, неодетая и бесспорно совершенно сногсшибательная. И заметьте, ни одного фото с сигаретой. Какая-то неправильная француженка, но мы не против, чтобы таких неправильных было больше. Матильде 23 года. Из Франции с любовью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A Naked Girl

Действия этой анонимной красотки просты и конкретны: ее имя пользователя «голая девочка» и публикует она снимки, где обнажена. Эта красавица живет в Голландии и у нее более 252 тысяч подписчиков в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сара Джин Андервуд

34-летняя американская фотомодель, актриса и профессиональный игрок в покер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мэдисон Лоуч

23-летняя красота из Южной Африки, за которой следят 450 тысяч пар глаз в Instagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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The Nude Blogger

И здесь по псевдониму красотки всё сразу понятно. Блогер, которая выставляет публикации в виде пикантных снимков. У нее 86 тысяч подписчиков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нора Сегура

Нора Сегура родилась в Стокгольме, позже переехала в США, чтобы работать моделью. Модель Нора Сегура, подруга легендарного американского вратаря Тима Ховарда, порадовала своих поклонников эротическими фотографиями. 

Откровенные фото выложены в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Эйслин Хоган-Уоллес

Эта британская модель и телеведущая довольно популярная не только на родине. Она отлично владеет секретами пиара и чувствует публику, этой красотке уже 39 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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