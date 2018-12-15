Ирина Круг: сложный этап в судьбе певицы и новый избранник

Страшные годы

Год назад в передаче «Судьба человека» Ирина Круг дала откровенное интервью о своей жизни после смерти мужа. Смерть любимого человека, словно невидимый экватор, разделил жизнь на до и после. Потеря близких людей всегда трагедия. Ирина призналась: для неё это было большим испытанием, особенно в первые месяцы. Женщина буквально заставляла себя вставать по утрам и приниматься за работу.

Работа стала той волшебной капсулой, которая помогла пережить трагедию, некоторые друзья ушли и растворились в тумане. По заверениям артистки, бывали дни, когда банально не хватало денег на самое необходимое.

Берегите мужчин

Спустя четыре года душевные раны от потери мужа зарубцевались, и она встретила нового мужчину на своём жизненном пути.

Новый избранник Ирины Сергей Белоусов не принадлежит к творческой среде, он бизнесмен. Близкие и друзья Михаила Круга с пониманием отнеслись к выбору Ирины: она ещё молодая симпатичная женщина, и смерть супруга не повод принимать обет безбрачия.

Гораздо более противоречивую реакцию вызвал брак певицы с новым избранником в среде почитателей таланта Круга. Некоторые горячие головы обвинили Ирину в предательстве светлой памяти шансонье.

Мы, конечно, не будем столь строги к бедной женщине: каждый имеет право на свой кусочек счастья, и мнение людей, тем более незнакомых, не должно влиять на личную жизнь.

В 2013 году у Сергея с Ириной родился сын Андрей. Отдадим должное Сергею: он нашёл общий язык с детьми жены от прошлых браков. В прессу проскальзывала информация, что несколько раз они были на грани развода. Но как взрослые люди они, взвесив все за и против, решили остаться вместе.

Причиной охлаждения в отношениях стали, судя по всему, длительные гастрольные туры по стране Ирины (ставшей весьма популярной исполнительницей стиля шансон).

Кому понравится, когда его жена пропадает на работе, не обращая внимания на мужа. По уверениям близких, сейчас у супругов всё в порядке.