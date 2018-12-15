Почему на Кипре, куда толпами рвутся жители Эстонии, плохо? Мнение туриста!

Что не понравилось

Сразу оговорюсь – мы были в Лимассоле, так что, речь пойдет большей частью о нем. Но заезжали также в Ларнаку и Никосию.

Скучно. Это, наверное, не понравилось больше всего. В самом Лимассоле (да и в Ларнаке тоже) немного достопримечательностей, и все их можно осмотреть за 2-3 дня. После этого нужно либо покупать экскурсии (а они дорогие), либо ехать в другой город.

По самому же городу гулять не слишком интересно. Центр осматривается быстро, а остальная часть города однообразна и быстро наскучит.

Мусорные баки. Вот что меня действительно удивило. По всему городу, за исключением первой линии и исторического центра, стоят мусорные баки – буквально на каждом углу. К вечеру они заполняются и “благоухают” на всю улицу. После 19:00 сложно гулять, потому что через каждые 40-50 метров стоит вонь от этих баков.

Жарко. В сентябре было жарко, но терпимо – это время считается на Кипре “бархатным” сезоном. Боюсь представить, что творится там в июле и августе, когда жара поднимается до 40 градусов. В середине лета на Кипр точно не стоит ехать.

Песок на пляже. В Лимассоле вулканический песок. Звучит здорово, но на вид он просто грязный и серый. Море, пляж, заход в воду, пологое дно – все здорово, просто выглядит песок не очень красиво.

Что понравилось

Еда. Еда вкусная и даже относительно дешевая – по крайней мере, дешевле, чем мы ожидали. Можно нормально поесть за 10-12 евро с человека.

Море. Вода очень красивого лазурного цвета и полностью прозрачная, даже на глубине 3-5 метров с поверхности отлично видно дно.

Не слишком много туристов. В Лимассоле в сентябре мало туристов, пляжи не переполнены. В море так и вовсе купается лишь каждый десятый. Места много, и это здорово. В Ларнаке людей на пляже больше, но не так, как у нас на юге.

Что в итоге

Не то, чтобы Кипр нам сильно не понравился. Но в некоторых аспектах он как-то разочаровал.

В принципе, у него есть много и положительных сторон, и кто-то найдет отдых там вполне хорошим.