Кобзон отказался выполнить единственную просьбу Панина

С завидной регулярностью оказывающийся в центре скандалов российский актер Алексей Панин в беседе с журналистом Денисом Ковальским рассказала о своих взаимоотношениях с легендарным исполнителем советской эстрады Иосифом Кобзоном, который ушел из жизни в августе этого года.

Панин заявил, что многие годы очень тесно общался с Кобзоном, но назвать это полноценной дружбой нельзя. По мнению актера, у них с певцом происходил некий "обмен энергиями".

"Он видел во мне что-то честное, настоящее, и понимал, что я добрый, хоть иногда и сумасшедший. Я к Кобзону обращался только раз в жизни, и он мне не помог", – поделился Панин.

Со слов Панина, просьба состояла в том, чтобы помочь ему вернуть дочь. Но певец отказался как либо содействовать, а потом заявил, что не сомневался, что Панин прекрасно справится с этим сам. "Он мне не помог, но он имел право на это. Так что я не в обиде", – поделился актер.