Сб, 15.12.2018
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Настя Задорожная вступилась за Ольгу Бузову

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Ольга Бузова

ФОТО: Алексей Филиппов / РИА Новости

Не все понимают, почему ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова стала такой популярной исполнительницей, ведь у нее совсем нет вокальных данных. 

Актриса Настя Задорожная встала на защиту телезвезды. По ее мнению, причина популярности Ольги Бузовой кроется в армии поклонников поющей телеведущей. Она заявила: «Её сделали сами люди. В этом сила. Все видят в этом хайп, а на самом деле это преданность поклонников. Так что, это очень похвально и уж точно совсем не смешно!»

Пишет издание 7d.org.ua.

 

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