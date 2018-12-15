Настя Задорожная вступилась за Ольгу Бузову

Актриса Настя Задорожная встала на защиту телезвезды. По ее мнению, причина популярности Ольги Бузовой кроется в армии поклонников поющей телеведущей. Она заявила: «Её сделали сами люди. В этом сила. Все видят в этом хайп, а на самом деле это преданность поклонников. Так что, это очень похвально и уж точно совсем не смешно!»