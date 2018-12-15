Видео: Галкин показал, как весело проводит время с детьми на санках

Известный артист Максим Галкин показал, как он вместе с сыном Гарри и дочерью Лизой проводит время, катаясь на санках. Мужчина почти всё свое свободное время уделяет детям и развлекает их, как может, пишут Argumenti.ru.
На новой видеозаписи можно увидеть, как Максим, Гарри и Лиза, тепло одетые, находятся на вершине холма. Мужская часть семьи готовится к спуску, а румяная девочка подталкивает их к краю.
После этого можно увидеть, как санки довольно быстро едут вниз, а мальчик при этом распевает веселую песенку.
Следующий кадр демонстрирует Лизу, которая сообщает, что "если любишь кататься, люби и саночки возить".
Поклонники пришли в восторг от зимних развлечений, которые Галкин устраивает для своих детей. По мнению многих, артист является прекрасным отцом.
Дорогие подписчики, со всей этой предновогодней кутерьмой: съёмками, да выступлениями - не успеваю даже заглядывать в Инсту, времени остаётся только на поиграть с детьми - вот Вам минирепортаж с сегодняшнего утра - ничего особенного, но атмосферненько. Гарри поёт Non, je ne regrette rien Пиаф, не успел снять сначала - короче, ничего не успеваю🤪 #гарригалкин #елизаветагалкина #скороновыйгод