Сб, 15.12.2018
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  • Видео: мегапопулярная в Эстонии группа VIRUS рвет танцполы страны! Смотрите, что творилось в Хаапсалу

Видео: мегапопулярная в Эстонии группа VIRUS рвет танцполы страны! Смотрите, что творилось в Хаапсалу

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ФОТО: Афиша мероприятия VIRUS

Сама Ольга Бузова может позавидовать коллективу VIRUS. В такой маленькой Эстонии группа дает в год десятки концертов. И популярность с каждым годом только растет... 

В пятницу музыкальный коллектив «поднимал ручки» свои и чужие в ночном клубе города Хаапсалу. Но ребята не собираются останавливаться на достигнутом, и уже 15 декабря их ждет увлекательная поездка на Сааремаа, где в ночном клубе Diva города Курессааре состоится сольный концерт группы. 

Если вы живете на Сааремаа и любите русскую поп-музыку девяностых, это идеальный шанс оторваться.

Смотрите, как вчера всё прошло в Хаапсалу!

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