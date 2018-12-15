Видео: мегапопулярная в Эстонии группа VIRUS рвет танцполы страны! Смотрите, что творилось в Хаапсалу
15 декабря 2018, 13:43
Сама Ольга Бузова может позавидовать коллективу VIRUS. В такой маленькой Эстонии группа дает в год десятки концертов. И популярность с каждым годом только растет...
В пятницу музыкальный коллектив «поднимал ручки» свои и чужие в ночном клубе города Хаапсалу. Но ребята не собираются останавливаться на достигнутом, и уже 15 декабря их ждет увлекательная поездка на Сааремаа, где в ночном клубе Diva города Курессааре состоится сольный концерт группы.
Если вы живете на Сааремаа и любите русскую поп-музыку девяностых, это идеальный шанс оторваться.
Смотрите, как вчера всё прошло в Хаапсалу!