Видео: мегапопулярная в Эстонии группа VIRUS рвет танцполы страны! Смотрите, что творилось в Хаапсалу

В пятницу музыкальный коллектив «поднимал ручки» свои и чужие в ночном клубе города Хаапсалу. Но ребята не собираются останавливаться на достигнутом, и уже 15 декабря их ждет увлекательная поездка на Сааремаа, где в ночном клубе Diva города Курессааре состоится сольный концерт группы.