Сб, 15.12.2018
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  • Как будто в СССР вернулись! В Таллинне прошел грандиозный парад старинных детских колясок (ГАЛЕРЕЯ)

Как будто в СССР вернулись! В Таллинне прошел грандиозный парад старинных детских колясок (ГАЛЕРЕЯ)

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В пятницу, 14 декабря, в Таллинне прошел парад детских колясок, организованный музеем Кяру, который создан в одноименном поселке режиссером Аленой Суржиковой.

Жители поселка Кяру, где находится музей, представили на параде старинные коляски и были одеты в костюмы соответствующей эпохи.

Парад колясок музея Кяру

ФОТО: Eero Vabamägi

Парад начался на улице Виру в Старом Таллинне. Оттуда процессия прошла до Ратушной площади и двинулась в сторону площади Вабадузе, сообщает Rus.err.ee.

На месте побывал и наш фотокорреспондент! Смотрите галерею! Ностальгия, не так ли?

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