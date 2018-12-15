Как будто в СССР вернулись! В Таллинне прошел грандиозный парад старинных детских колясок (ГАЛЕРЕЯ)
15 декабря 2018, 10:10
В пятницу, 14 декабря, в Таллинне прошел парад детских колясок, организованный музеем Кяру, который создан в одноименном поселке режиссером Аленой Суржиковой.
Жители поселка Кяру, где находится музей, представили на параде старинные коляски и были одеты в костюмы соответствующей эпохи.
Парад начался на улице Виру в Старом Таллинне. Оттуда процессия прошла до Ратушной площади и двинулась в сторону площади Вабадузе, сообщает Rus.err.ee.
На месте побывал и наш фотокорреспондент! Смотрите галерею! Ностальгия, не так ли?