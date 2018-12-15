Смотрите! Праздничное фото вдовы Кобзона вызвало шквал критики

Вдове Иосифа Кобзона исполнилось 68 лет. Впервые за долгие годы Нелли Кобзон отметила день рождения без супруга. Народный артист СССР ушёл из жизни 30 августа на 81-м году жизни.

Гостями праздника по случаю дня рождения Нелли Кобзон стали самые близкие: дети, внуки и друзья. Первой фотографиями с вечеринки поделилась Валерия. Певица восхищается стойкостью и красотой виновницы торжества.

«Мудрая, добрая, весёлая, красивая, сильная, щедрая, великодушная, сердечная — она является примером для всех нас. Неллечка, дорогая, будьте здоровы и пусть ваши дети и внуки продолжают вас боготворить!» — написала в адрес Нелли исполнительница.

Ряд пользователей осудили вдову. «То скрепы, то песни и пляски сразу после похорон! Не прошло и года!», «В цветастеньком платьице! Плохо только тем, кто умирает!», «А как же траур?! Не прошло и года…» — возмущаются некоторые. В комментариях под фото разразилась настоящая дискуссия на тему того, стоит ли устраивать торжества, когда в семье траур. «Но сколько он длится, ведь сорок дней давно прошли?!» — вопрошали другие. Валерия взялась спорить с хейтерами, но поняла, что ответить всем попросту невозможно.