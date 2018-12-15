Красотка дня: засмотреться можно! Бикини-модель Ванесса Голуб

Ванесса любит мужские глянцы. Но попала пока лишь на обложки Sports Illustrated Swimsuit и американского Esquire. Мы, было, хотели обвинить барышню в анорексии. Но нет, она просто сидит на здоровом питании, и все калории сжигает на тренировках. Плюс немало энергии съедают эротические фотосеcсии, которым Ванесса Голуб тоже посвящает большую часть своего времени. Последние тебя, кстати, уже заждались. Так что лайкай, и хорошего дня: