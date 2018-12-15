Сб, 15.12.2018
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  • Красотка дня: засмотреться можно! Бикини-модель Ванесса Голуб

Красотка дня: засмотреться можно! Бикини-модель Ванесса Голуб

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ФОТО: Vida Press

Не просто бикини-модель, а красавица с подкачанными ногами и милым личиком. 

Ванесса любит мужские глянцы. Но попала пока лишь на обложки Sports Illustrated Swimsuit и американского Esquire. Мы, было, хотели обвинить барышню в анорексии. Но нет, она просто сидит на здоровом питании, и все калории сжигает на тренировках. Плюс немало энергии съедают эротические фотосеcсии, которым Ванесса Голуб тоже посвящает большую часть своего времени. Последние тебя, кстати, уже заждались. Так что лайкай, и хорошего дня: 

ФОТО: Vida Press

ФОТО: Vida Press

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