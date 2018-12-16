Узнайте, какие популярные шоу и как обманывали зрителей!
«Битва экстрасенсов»
За разоблачение шоу о магах и провидцах взялся еще в прошлом году видеоблогер Михаил Лидин: его команда готова вручить 1 миллион рублей тому, кто докажет свои способности. Пока экстрасенсы отказываются или проваливают испытания. И даже больше: Росса Воронова рассказала Лидину, что информацию о героях шоу заранее раскрывают претендентам на победу — остальные же проходят тесты сами. Тот факт, что фаворитам дают подсказки, подтвердил и экс-ведущий программы Михаил Пореченков, сообщает Eg.ru.
Новый год — новые признания. На условиях анонимности экс-участник четвертого сезона признался, что выход в финал шоу стоит немалых денег:
«На этапе кастинга и сразу после подписания соглашения о нераспространении информации мне предложили купить участие и ведение по проекту. Это был четвертый сезон, и тогда стоимость составляла 450 тысяч. То есть полмиллиона — и ты в финале еще на этапе кастинга».
Продюсеры обвинения отвергают. Но масла в огонь подливает Джулия Ванг. Победительница прошлых сезонов изменилась до не узнаваемости. Не только внешне (вместо длинный волос и женственных платьев — короткая стрижка и рубашки), но и внутренне — теперь бывший дух хаоса отреклась от магических способностей, уверяя, что никогда ими и не обладала.
«На самом деле»
В октябре 2018 года Иван Краско официально развелся — и лишился не только молодой супруги, но постоянного источника дохода. Чета Краско регулярно становилась героями популярных ток-шоу, удивляя публику своей бурной личной жизнью: и бывшая жена актера им мешает, и Наталья ходит налево, и Иван Иванович нашел себе новую пассию, и драки происходят. На деле же львиная доля этих семейных драм — выдумка продюсеров ради рейтингов.
В начале года публика шумела: «Директор Краско расправился с юным ухажером жены». Но был ли мальчик? Нет, как призналась Наталья, ее роман — лишь сценарий. Позднее к словам экс-жены присоединился и именитый артист. Оказалось, что девушку Юлию, показанную в сюжете в качестве его новой любовницы, мужчина узнал только накануне съемок.
«Им же надо придумывать сюжеты, хотя эти линии сюжета мне абсолютно не свойственны, — говорил Краско после съемок для «На самом деле». — Дурь такая, что дальше и некуда. Конечно, мне начали говорить, что, мол, заплатили же. А я отвечаю: «Да, у меня вместо сериалов вот это шоу».
«Прямой эфир»
Досталось в этом году и программе Андрея Малахова. Сначала в одной из главных звезд проекта — престарелой супруге Гогена Солнцева Екатерине — узнали актрису из другого шоу. В одном из судебных проектов Терешкович предстала в роли бедной пенсионерки в темном платочке — а потом вдруг превратилось в обеспеченную даму с пластическими операциями.
Под занавес 2018-го за проект взялась Мария Шушкина: истории ее сына (в мае экс-возлюбленная родила от Марка Касаткина ребенка, заявив, что звездная семья отказывается принимать наследника) прогремела на всю страну. И команда Малахова не собиралась останавливаться: они вновь планировали пригласить в студию Шукшину с наследником, чтобы обсудить острые темы, связанные с побоями и запрещенными препаратами. Возмущенная Мария обнародовала сумму, которой ее семью пытались затащить в скандал — Марку — 1 млн, ей 15 — и решила бороться против проекта.
«Замуж за Бузову»
Проект, задуманный как красивая история любви одинокой и успешной Ольги превратился в детектив и драму. Подробности закулисья в личном микроблоге выдал Александр Гринев: «Ребята, я очень уважаю все, что вы делаете, вашу работу. Несмотря на ту роль, которую вы мне предоставили в этом сериале. Но абсолютно не этично смонтирован материал в 5-й серии...» Правда, вскоре изменил показания, убеждая поклонников в отсутствии сюжета.
А к финалу «Замуж за Бузову» стало драмой. Ольга отдала предпочтение сыровару Денису Лебедеву. И жили бы они, вероятно, долго и счастливо, если б не выяснились неприятные подробности о прошлом мужчины: он использовал имя Ольги для пиара своего бизнеса, завел любовницу, бросил жену и на ее деньги открыл некогда свою фирму. И это еще не все: рядом с именем Дениса соседствуют истории о драках и запрещенных препаратах.
«Продолжай врать, наркоманить, устраивать оргии, одалживать деньги под проект «Бузова», но только подальше от нас...» — эмоционально писала сестра Бузовой.
Денис информацию отрицает и планирует доказать свою невиновность. Почему же редакторы изначально не разглядели в Лебедеве обманщика-афериста? У зрителей шоу своя версия: все происходившее на экране — вновь постановка.
«Пацанки», 3 сезон
О чудесах монтажа, с помощью которых скрывают правду от зрителя, рассказала участница третьего сезона перевоспитательного проекта для «плохих девчонок». Накануне финала одна из претенденток на победу Ксения Милас некрасиво покинула шоу: ушла, практически хлопнув дверью, не отвечала на звонки редакторов — лишь прислала короткое сообщение с объяснениями. Так, по крайней мере, увидели происходящее зрители.
На деле же, как уверяет «пацанка», все было по-иному. Ксения хотела отправиться домой из-за личной трагедии, потери близкого человека, что и объявила съемочной группе. Милас уговорили принять участие в съемках Мексике и Питере, после — отпустить из проекта. Но обещание не сдержали. Как написала на личной странице девушка, вырезали из шоу и ее признание: мол, меняться не буду, нечестно побеждать не хочу.
«Я не захотела выигрывать нечестно, потому что победительницей должна быть Леди, каких там в помине нет», — высказалась Ксения. Впрочем, позднее обличающая публикация из ее микроблога исчезла, сменившись другим признанием: сценария и заготовок в проекте нет.