«Битва экстрасенсов»

За разоблачение шоу о магах и провидцах взялся еще в прошлом году видеоблогер Михаил Лидин: его команда готова вручить 1 миллион рублей тому, кто докажет свои способности. Пока экстрасенсы отказываются или проваливают испытания. И даже больше: Росса Воронова рассказала Лидину, что информацию о героях шоу заранее раскрывают претендентам на победу — остальные же проходят тесты сами. Тот факт, что фаворитам дают подсказки, подтвердил и экс-ведущий программы Михаил Пореченков, сообщает Eg.ru.

Новый год — новые признания. На условиях анонимности экс-участник четвертого сезона признался, что выход в финал шоу стоит немалых денег:

«На этапе кастинга и сразу после подписания соглашения о нераспространении информации мне предложили купить участие и ведение по проекту. Это был четвертый сезон, и тогда стоимость составляла 450 тысяч. То есть полмиллиона — и ты в финале еще на этапе кастинга».

Продюсеры обвинения отвергают. Но масла в огонь подливает Джулия Ванг. Победительница прошлых сезонов изменилась до не узнаваемости. Не только внешне (вместо длинный волос и женственных платьев — короткая стрижка и рубашки), но и внутренне — теперь бывший дух хаоса отреклась от магических способностей, уверяя, что никогда ими и не обладала.

«На самом деле»

В октябре 2018 года Иван Краско официально развелся — и лишился не только молодой супруги, но постоянного источника дохода. Чета Краско регулярно становилась героями популярных ток-шоу, удивляя публику своей бурной личной жизнью: и бывшая жена актера им мешает, и Наталья ходит налево, и Иван Иванович нашел себе новую пассию, и драки происходят. На деле же львиная доля этих семейных драм — выдумка продюсеров ради рейтингов.

В начале года публика шумела: «Директор Краско расправился с юным ухажером жены». Но был ли мальчик? Нет, как призналась Наталья, ее роман — лишь сценарий. Позднее к словам экс-жены присоединился и именитый артист. Оказалось, что девушку Юлию, показанную в сюжете в качестве его новой любовницы, мужчина узнал только накануне съемок.

«Им же надо придумывать сюжеты, хотя эти линии сюжета мне абсолютно не свойственны, — говорил Краско после съемок для «На самом деле». — Дурь такая, что дальше и некуда. Конечно, мне начали говорить, что, мол, заплатили же. А я отвечаю: «Да, у меня вместо сериалов вот это шоу».

«Прямой эфир»

Досталось в этом году и программе Андрея Малахова. Сначала в одной из главных звезд проекта — престарелой супруге Гогена Солнцева Екатерине — узнали актрису из другого шоу. В одном из судебных проектов Терешкович предстала в роли бедной пенсионерки в темном платочке — а потом вдруг превратилось в обеспеченную даму с пластическими операциями.