Шакиру уличили в неуплате налогов

В ходе расследования налоговая служба выяснила, что в 2012, 2013 и 2014 годах исполнительница проживала в Испании более 183 дней в год и при этом не платила налоги с доходов, полученных в этот период. Всего Шакира задолжала более 14,5 миллиона евро, пишет Lenta.ru.

Инспекторы заявили, что поездки певицы за пределы страны были связаны с работой и длились недолго. Все остальное время она проживала в Испании и вместе с футболистом Жераром Пике купила дом в Барселоне.

При этом представители певицы неоднократно подчеркивали, что Шакира является налоговым резидентом Багамских островов, где она приобрела недвижимость сына экс-президента Аргентины Антонио де ла Руа.