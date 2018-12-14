Мужчины в смокингах и женщины-королевы: вы только посмотрите, какой кинотеатр открыли в T1 (ГАЛЕРЕЯ)

Интерьер кинотеатра был создан эстонскими архитекторами из KAMP, в котором ретро-стиль органично сочетается с новыми технологиями и решениями.

«Кино – это то, чем мы болеем каждый день и то, чем мы хотим увлечь всех остальных, - говорит руководитель CINAMON Татьяна Толстая. – Поэтому мы уделяем внимание каждой детали».

В кинотеатре CINAMON T1 располагается 6 залов и около 900 посадочных мест. Зрители смогут выбрать между удобными обычными креслами и креслами повышенной комфортности StarSeat с поддержкой для поясницы и меняющейся высотой подставки для ног. Для влюбленных установлены удобные парные кресла LOVEseat. Во время просмотра картин в формате 3D зрителям будут предложены легкие одноразовые очки. В кинотеатре установлена автоматическая система самообслуживания СINAMON GO. Для людей с ограниченными возможностями построены специальные широкие проходы, существует возможность размещения кресла в залах, специальная звуковая система и специальный туалет.

Попкорн в CINAMON инновационный! Пониженное содержание жира достигается применением новой технологии. Секрет заключается в том, что во время приготовления используется не масло, а горячий пар.