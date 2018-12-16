Хваставшийся дорогими вещами батюшка раскрыл источник своего богатства

По словам священника, все вещи он купил в кредит или на распродажах. Однако на самую дорогую обувь в его коллекции скидок не было, и Баскакову пришлось копить на нее целый год. В итоге он потратил 60 тысяч рублей, поскольку хотел ботинки «именно с пряжками», пишет Lenta.ru.

Священнослужитель также признался, что на шарф Louis Vuitton пришлось взять кредит, который ему предстоит гасить еще два года.

Баскаков отметил, что он вовсе не хвастался обновками, а только делился с подписчиками радостью.

«Когда я фотографировался с чемоданом Louis Vuitton, зная историю этого дома, я хотел приобрести такой чемодан. И приобрел бы, если бы мог. Это ведь не просто чемодан — это как бы окно в Париж, глоток свежего воздуха. И даже тот небольшой шарф, который я недавно купил, — тоже окно в Париж», — поделился протоиерей и добавил, что никогда не был за границей.

Ранее в декабре стало известно, что заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой, председатель комитета имени Победоносцева Баскаков выкладывал в Instagram фотографии туфель и сумок Gucci, чемоданов Louis Vuitton и другой дорогой одежды.