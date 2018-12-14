Лолита опешила от показавшего мужское достоинство Костюшкина (ВИДЕО)

В распоряжении сайта Super оказалось видео, сделанное во время съемок нового клипа Стаса Костюшкина на музыкальную композицию "Плохой Мишка". Согласно сценарию в ролике певец оказывается абсолютно голым, и его в таком виде снимает Лолита Милявская, которая в конце "сливает" компромат журналистам, пишут Dni.ru.

В ролике 55-летняя Лола, увидев обнаженного артиста, даже на шаг отступила, опешив от открывшегося ее взору вида. Отметим, что самое ценное у Стаса Костюшкина скромно прикрыла рукой его супруга Юлия, сидящая на корточках позади артиста.

Говорят, в клипе появится и скандально известный шоумен Андрей Малахов. Якобы в финале ролика он сообщает зрителям, что Костюшкин стал героем нового выпуска его ток-шоу "Прямой эфир", и призывает беречь себя и своих близких.

Пока артисты предпочитают не распространяться о новой работе Стаса Костюшкина. Однако комментаторы в Сети уже высказали мнение, что клип обещает быть эпатажным и даже скандальным. Отметим, что сама Лолита Милявская, в этом году официально ставшая пенсионеркой, но предпочитающая не уходить со сцены, всегда готова к экспериментам.