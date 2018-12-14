Новая прическа Мелании Трамп насмешила публику

На кадрах выложенного в сеть интервью с ведущим Fox News Шоном Хэннити видно, что волосы первой леди страны стали более светлого оттенка. Пользователи Twitter тут же бросились критиковать ее новый внешний вид, пишет Lenta.ru.

«Благодаря цвету волос Дональд и Мелания теперь очень похожи», — язвили одни.

«Возможно, в то утро в ванной Белого дома произошла путаница», — издевались другие.

«Мелания, красить волосы в ванной комнате Белого дома не совсем хорошая затея», — шутили третьи.