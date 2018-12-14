Новая прическа Мелании Трамп насмешила публику

Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп появилась на публике в среду, 12 декабря, с новым цветом волос, который рассмешил зрителей. Об этом сообщает USA Today.
На кадрах выложенного в сеть интервью с ведущим Fox News Шоном Хэннити видно, что волосы первой леди страны стали более светлого оттенка. Пользователи Twitter тут же бросились критиковать ее новый внешний вид, пишет Lenta.ru.
«Благодаря цвету волос Дональд и Мелания теперь очень похожи», — язвили одни.
«Возможно, в то утро в ванной Белого дома произошла путаница», — издевались другие.
«Мелания, красить волосы в ванной комнате Белого дома не совсем хорошая затея», — шутили третьи.
В октябре 2018 года жена президента США попала в центр скандала из-за выбора костюма колонизатора для поездки в Кению в рамках африканского турне. Как отмечает издание, Мелания Трамп надела колониальный шлем, который воспринимается как символ европейского колониализма и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев.