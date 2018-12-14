Упавшее в унитаз обручальное кольцо через девять лет вернулось к хозяйке

По словам Полы Стэнтон, еще 9 лет назад, в 2009 году, она мыла санузел в доме и после мытья унитаза заметила, что кольца на ее пальце нет. Женщина очень расстроилась, и решила, что никогда больше не увидит дорогое ее сердцу колечко, пишет Neformat.co.ua.

Однако недавно житель этого же города, коммунальный рабочий Тед Гоголь, обнаружил в уличной канализации блестящий предмет, который при внимательном рассмотрении оказался обручальным кольцом. Мужчина признался, что много раз слышал от женщины печальную историю о потере кольца, и решил показать ей находку. Оказалось, что это та самая «обручалка». Поле Стэнтон пришлось только очистить его, и снова одеть его на палец.