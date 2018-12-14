Стюардессы будут в бешенстве, если вы будете делать эти пять вещей

Вопрос "А где мы летим?"

На самом деле, сама стюардесса понятия не имеет, где на текущий момент находится воздушное судно. Подобной информацией располагают исключительно пилоты, но тревожить их таким вопросом работница не имеет ни желания, ни времени. Тут бы обслужить всех успеть...

Просьбы пропустить в туалет во время обслуживания

В перерывах между хождением стюардессы по салону имеется определенный отрезок времени, которого вполне хватит всем для посещения туалета. И потому работнику компании жутко раздражает, когда очередной пассажир стремится в уборную и приходится катать тележку с напитками или едой из одного конца самолета в другой.

Пьяные пассажиры

Скорее всего, вам тоже не особо приятно общаться с людьми "под градусом". От таких клиентов можно ожидать чего угодно, и многие стюардессы даже пытаются в обход правил по какой-то причине снять такого пассажира с рейса. Возиться с ними - одна морока.

Аплодисменты после посадки

Очень часто пассажиры начинают хлопать в ладоши в момент, когда самолет еще не зашел на стоянку, а лишь приземлился. Такие ситуации, как правило, являются максимально рискованными, особенно для пилотов. Аплодисменты очень отвлекают персонал и не дают сосредоточиться на маршруте, так что, если не хотите попасть в аварию, то придержите эмоции до полной остановки двигателей.

Активность пассажиров, пока самолет не остановился

Еще одна ситуация, которая наблюдается за слишком уж спешащими пассажирами. Когда совершена посадка, но самолет еще толком не остановился, некоторые отстегивают ремни и встают со своих мест, желая первыми покинуть судно. Так вот, в любой момент вас может бросить в другой конец салона и вы получите травму из-за собственной спешки. Также сумка, оказавшаяся в проходе, может причинить увечья и персоналу, и другим летящим. Так что мы рекомендуем дожидаться голосовой команды по рации, что салон можно покинуть. Тут можно напомнить, что авиакомпания не несет ответственности за порчу имущество и полученные травмы в результате совершенных действий, противоречащих правилам.