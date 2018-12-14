24 декабря жителей и гостей Таллинна ждет самое яркое шоу года - «Рождественская сказка»

«Рождественская Сказка» - это таинственный мир, атмосфера тепла и уюта в окружении красивых людей. Праздничная вечеринка состоится с участием лучших диджеев страны!

«Рождественская Сказка» - это соединение двух миров – современной реальности и сказочного мира, где на одной Земле собираются различные волшебные персонажи всеми любимых сказок и мультфильмов, чтобы проводить гостей чарующей истории длиною в ночь в невероятный мир красоты и добра, радости и чудес! Где Дед Мороз со Снегурочкой подарят вам по-настоящему праздничные эмоции, а милые и нежные гномики развлекут веселыми танцами!

ФОТО: Промо

Рождественские и новогодние хиты, а также любимую русскую и зарубежную музыку играют DJ ValentineBlack и DJ Bell. Гоу-гоу танцовщицы добавят феерии вечеру. Всю ночь гости смогут наслаждаться просмотром любимых рождественских мультфильмов, а рождественская фотография с Дедом-Морозом, Снегурочкой и другими волшебными сказочными героями еще долгое время будет радовать Вас.

Забудьте о повседневных делах и окунитесь в волшебный мир «Рождественской Сказки»!

ФОТО: Промо

«Рождественская Сказка» длится с 23:00 – 06:00 в ночном клубе Prive в Таллинне.

Входной билет 15 евро, девушкам первый час (с 23:00 до 00:00) 10 евро.

NB! На дверях strong style & face control (вечерняя одежда и туфли!)