Смелая девчонка! Джиджи Хадид обнажила грудь и живот на прогулке по зимнему Нью-Йорку

Когда бы 23-летняя Джиджи Хадид ни появлялась на публике, она всегда привлекает к себе внимание. И это неудивительно, ведь девушка — одна их самых популярных и востребованных моделей своего поколения, пишет Сплетник.
Но вчера знаменитость и вовсе не оставила жителям Нью-Йорка шансов не свернуть себе шею — по улицам города Хадид прогулялась в ярком костюме насыщенного морковного оттенка.
Столь впечатляющий образ Джиджи выбрала для того, чтобы появиться на одном мероприятии, огранизованном журналом Vogue. Хадид надела брюки-клеш с кружевной отделкой и рубашку от голландского бренда Ronald van der Kemp и кожаный плащ от Moschino. В своем Instagram модель поделилась видео с примерки и похвасталась биркой с персональной пометкой: "Для Джиджи Хадид".