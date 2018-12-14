Пт, 14.12.2018
Предсказания Ванги на 2019 год: покушение на Путина, болезнь Трампа, коллапс в Европе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Смелая девчонка! Джиджи Хадид обнажила грудь и живот на прогулке по зимнему Нью-Йорку

Смелая девчонка! Джиджи Хадид обнажила грудь и живот на прогулке по зимнему Нью-Йорку

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Когда бы 23-летняя Джиджи Хадид ни появлялась на публике, она всегда привлекает к себе внимание. И это неудивительно, ведь девушка — одна их самых популярных и востребованных моделей своего поколения, пишет Сплетник.

Но вчера знаменитость и вовсе не оставила жителям Нью-Йорка шансов не свернуть себе шею — по улицам города Хадид прогулялась в ярком костюме насыщенного морковного оттенка.

Столь впечатляющий образ Джиджи выбрала для того, чтобы появиться на одном мероприятии, огранизованном журналом Vogue. Хадид надела брюки-клеш с кружевной отделкой и рубашку от голландского бренда Ronald van der Kemp и кожаный плащ от Moschino. В своем Instagram модель поделилась видео с примерки и похвасталась биркой с персональной пометкой: "Для Джиджи Хадид".

ФОТО: DDNY/Broadimage / DDNY/Broadimage

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ