У Нострадамуса было пять тревожных пророчеств на 2019 год. Вот они...

Часть этих пророчеств кажется как никогда реальной, пишет Lifter со ссылкой на Awareness Act.

Похоже, что 2019 год будет годом землетрясений, ураганов и разочарований во многих отношениях, которые мы не могли себе и представить.

3 мировая война

В течение нескольких лет люди думали, что его предсказание о Третьей мировой войны сбудется. Многие утверждают, что это - неизбежно в 2019 году.

Некоторые европейские страны будут сталкиваться с наводнениями в очень экстремальных объемах, а усиление религиозного экстремизма в разных регионах мира приведет к большому беспорядку.

Изменение климата

Нострадамус предупредил, что «мы увидим, как вода поднимается, а Земля исчезает под ней». Пророк писал, что политические лидеры, наконец, придут к какому-то соглашению относительно сокращения загрязнения.

Люди начнут разговаривать с животными

Хотя это одно из наименее вероятных пророчеств Нострадамуса на 2019 год, кажется, что животные и люди будут понимать друг друга. Он сказал: «Свиньи станут братьями человеку».

Большое землетрясение

Он фактически предсказал, что в 2019 году на территории США будет сильное землетрясение. Возможно, это даже может стать величайшим стихийным бедствием в истории США.

Люди наконец-то смогут жить до 200 лет

Нострадамус говорил, что где-то в текущем периоде времени «достижения медицины повысят ожидаемую продолжительность жизни людей, по крайней мере, до 200 лет».