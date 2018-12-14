Пт, 14.12.2018
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Вот это кольчуга! Эмбер Херд вышла в свет в прозрачном платье
ФОТО!

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Amber Heard

ФОТО: NINA PROMMER / EPA

В ближайшие дни Николь Кидман и Эмбер Херд точно будут регулярно радовать своих поклонников появлениями на красных дорожках, ведь на днях начались показы фильма "Аквамен", в котором актрисы исполнили главные роли. Так, 12 декабря в Китайском театре ТС в Голливуде состоялась масштабная премьера.

Для появления на мероприятии обе знаменитости выбрали эффектные наряды, которые произвели настоящий фурор на красной дорожке.

ФОТО: NINA PROMMER / EPA

Николь Кидман отдала предпочтение изысканному платью, усыпанному кристаллами, от Armani Prive. А вот Эмбер Херд сделала ставку на более смелый образ - платье от Julien Macdonald подчеркнуло сексуальные формы актрисы.

ФОТО: NINA PROMMER / EPA

ФОТО: NINA PROMMER / EPA

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