Вот это кольчуга! Эмбер Херд вышла в свет в прозрачном платье

В ближайшие дни Николь Кидман и Эмбер Херд точно будут регулярно радовать своих поклонников появлениями на красных дорожках, ведь на днях начались показы фильма "Аквамен", в котором актрисы исполнили главные роли. Так, 12 декабря в Китайском театре ТС в Голливуде состоялась масштабная премьера.