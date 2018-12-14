Вот это кольчуга! Эмбер Херд вышла в свет в прозрачном платье

Вот это кольчуга! Эмбер Херд вышла в свет в прозрачном платьеФОТО!
14 декабря 2018, 14:12
В ближайшие дни Николь Кидман и Эмбер Херд точно будут регулярно радовать своих поклонников появлениями на красных дорожках, ведь на днях начались показы фильма "Аквамен", в котором актрисы исполнили главные роли. Так, 12 декабря в Китайском театре ТС в Голливуде состоялась масштабная премьера.
Для появления на мероприятии обе знаменитости выбрали эффектные наряды, которые произвели настоящий фурор на красной дорожке.
Николь Кидман отдала предпочтение изысканному платью, усыпанному кристаллами, от Armani Prive. А вот Эмбер Херд сделала ставку на более смелый образ - платье от Julien Macdonald подчеркнуло сексуальные формы актрисы.