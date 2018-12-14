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Свадьбы не будет? Криштиану Роналду впервые прокомментировал помолвку с Джорджиной Родригес

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Cristiano Ronaldo ja ta kihlatu Georgina Rodriguez 14.novembril Londonis Zela restoranis

ФОТО: KGC-172/182 / GoffPhotos.com/Scanpix

Слухи о якобы состоявшейся свадьбе знаменитого футболиста Криштиану Роналдо с его возлюбленной, моделью Джорджиной Родригес вновь оказались только слухами.

Поводом для разговоров стало посещение парой церкви в Турине в конце ноября. Поклонники звезды футбола решили, что их кумир таки узаконил отношения с матерью их совместного ребенка.

Ведь совсем недавно на мероприятии в Лондоне у Криштиану и Джорджины были замечены новые роскошные кольца. Может это были обручальные? 

В интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport Роналду сказал, что в церковь он заходит регулярно и благодарит Бога за всё. Так было и в тот раз в Турине. А свадьбу пока не планирует:

"Я не знаю, когда это произойдет в будущем, но сейчас это точно не в моих планах". 

С Джорджиной знаменитый бомбардир познакомился в 2016 году, и с тех пор все ждут их свадьбы. Особенно активно распространялись слухи, когда стало известно о беременности его возлюбленной.

Однако даже рождение в ноябре 2017 года малышки Аланы Мартины не сделало из завидного холостяка законного супруга.

В таком статусе они и продолжают воспитывать 4 детей, трое из которых рождения суррогатной матерью. 

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