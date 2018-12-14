Успеть за пять лет! Что сделал Фредди Меркьюри, когда узнал, что неизлечимо болен

«Чем больше у меня проблем, тем лучше мои песни»

— Фредди Меркьюри

Первым проектом Меркьюри в этот последний этап его творчества стало создание сольного альбома. Записывать его Меркьюри приехал в Мюнхен, он не хотел отвлекаться на что-либо ещё. И действительно, в немецком городе он чувствовал себя как никогда свободным. По словам продюсера альбома Рейнхольда Мака, Фредди как-то подошёл к нему и сказал: «Как здорово, я могу есть сосиски на улице, и ко мне никто не пристаёт! Я счастлив, что могу быть таким же, как все». Хотя вряд ли ему понравилось быть таким, как все, всегда. В 1985 году вышла пластинка под названием Mr. Bad Guy. Меркьюри специально выбрал такое символичное названия для альбома, под «плохим парнем» он подразумевал себя.

Свой альбом Фредди называл походом налево: он не хотел сольной карьеры, ведь тогда, по его словам, ему пришлось бы заново самоутверждаться. И уже через год группа Queen дала концерт в Будапеште, на который пришло 80 тысяч человек. На выступлении Меркьюри предстал в амплуа человека, который управляет своей судьбой: он скакал по сцене, лазал по лесенкам, которыми была заставлена площадка, и, как всегда, превратил концерт в театральное представление. А последнее выступление Фредди в составе Queen состоялось 9 августа 1986 года в Англии: на него пришли рекордные 300 тысяч человек.

«Я помню на последнем концерте Фредди выругался матом и сказал: «Я больше не могу!»

— Брайан Мэй, гитарист Queen

Но Фредди не прекратил сольную работу. 1987 год был очень спокойным для Queen, и Меркьюри использовал это, чтобы записать ещё несколько сольных песен. В результате появился такой трек, как The Great Pretender.

«Он выбрал эту песню, потому что сам был притворщиком. Фредди был застенчивым человеком, который прятался за своим сценическим образом»

— Пол Гамбаччини, радиоведущий и друг Меркьюри

Тот же год стал Меркьюри знаменательным — он познакомился с Монсеррат Кабалье. Впервые он увидел её на лондонском концерте. Во время выступления Фредди подпрыгивал в кресле, показывал пальцем на сцену и радовался, как 12-летний мальчишка, который впервые увидел Beatles. Скоро Меркьюри уже летел в Барселону, чтобы познакомиться с оперной дивой. Он дал ей послушать кассету с двумя своими песнями. Кабалье они настолько понравились, что потом она исполняла их в Ковент-Гардене. Фредди был безумно счастлив. Уже в апреле они начали работать над совместным альбомом. Ещё через месяц, на закрытии фестиваля на Ибице, Меркьюри и Кабалье пели песню, которую Фредди написал в честь дивы и её родного города — Барселоны.