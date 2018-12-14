Успеть за пять лет! Что сделал Фредди Меркьюри, когда узнал, что неизлечимо болен

23 ноября 1991 года Фредди Меркьюри подтвердил слухи о том, что он болен. На следующий день он скончался, но ещё за пять лет до этого он прошёл тест на ВИЧ, который оказался положительным. Это подтолкнуло музыканта к активной деятельности — что он успел? Пишет Top.Funnypres.Club.
«Чем больше у меня проблем, тем лучше мои песни»
— Фредди Меркьюри
Первым проектом Меркьюри в этот последний этап его творчества стало создание сольного альбома. Записывать его Меркьюри приехал в Мюнхен, он не хотел отвлекаться на что-либо ещё. И действительно, в немецком городе он чувствовал себя как никогда свободным. По словам продюсера альбома Рейнхольда Мака, Фредди как-то подошёл к нему и сказал: «Как здорово, я могу есть сосиски на улице, и ко мне никто не пристаёт! Я счастлив, что могу быть таким же, как все». Хотя вряд ли ему понравилось быть таким, как все, всегда. В 1985 году вышла пластинка под названием Mr. Bad Guy. Меркьюри специально выбрал такое символичное названия для альбома, под «плохим парнем» он подразумевал себя.
Свой альбом Фредди называл походом налево: он не хотел сольной карьеры, ведь тогда, по его словам, ему пришлось бы заново самоутверждаться. И уже через год группа Queen дала концерт в Будапеште, на который пришло 80 тысяч человек. На выступлении Меркьюри предстал в амплуа человека, который управляет своей судьбой: он скакал по сцене, лазал по лесенкам, которыми была заставлена площадка, и, как всегда, превратил концерт в театральное представление. А последнее выступление Фредди в составе Queen состоялось 9 августа 1986 года в Англии: на него пришли рекордные 300 тысяч человек.
«Я помню на последнем концерте Фредди выругался матом и сказал: «Я больше не могу!»
— Брайан Мэй, гитарист Queen
Но Фредди не прекратил сольную работу. 1987 год был очень спокойным для Queen, и Меркьюри использовал это, чтобы записать ещё несколько сольных песен. В результате появился такой трек, как The Great Pretender.
«Он выбрал эту песню, потому что сам был притворщиком. Фредди был застенчивым человеком, который прятался за своим сценическим образом»
— Пол Гамбаччини, радиоведущий и друг Меркьюри
Тот же год стал Меркьюри знаменательным — он познакомился с Монсеррат Кабалье. Впервые он увидел её на лондонском концерте. Во время выступления Фредди подпрыгивал в кресле, показывал пальцем на сцену и радовался, как 12-летний мальчишка, который впервые увидел Beatles. Скоро Меркьюри уже летел в Барселону, чтобы познакомиться с оперной дивой. Он дал ей послушать кассету с двумя своими песнями. Кабалье они настолько понравились, что потом она исполняла их в Ковент-Гардене. Фредди был безумно счастлив. Уже в апреле они начали работать над совместным альбомом. Ещё через месяц, на закрытии фестиваля на Ибице, Меркьюри и Кабалье пели песню, которую Фредди написал в честь дивы и её родного города — Барселоны.
8 октября уже 1988 года Фредди и Монсеррат появились на фестивале La Nit в Барселоне. Они представили три трека из их альбома — How Can I Go On, The Golden Boy и Barcelona. А столь долгожданный альбом, «Барселона», наконец-то вышел в свет через два дня, 10 октября. Одноимённая заглавная песня альбома стала в итоге одним из гимнов летних Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году. Но Фредди уже не узнает про это.
Сольный альбом, запись с Монсеррат Кабалье, концерты — Меркьюри развернул активную деятельность. Но сил у него оставалось всё меньше. Это доказал 1989 год. В мае выходит альбом The Miracle. Символичное название — «Чудо», действительно, чудо: в это же время Фредди начал сильно меняться во внешности — он очень похудел, но продолжал отрицать все слухи о состоянии своего здоровья. О его диагнозе знали только самые близкие люди. После выхода альбома группа Queen дала первое за несколько лет совместное интервью на радио. Участники коллектива сообщили, что решили не придерживаться плану «альбом — тур» и поэтому не поедут на гастроли. Но реальной причиной отступления от этой схемы стало физическое состояние Меркьюри. Он уже был не в состоянии выложиться на концерте так, как это делал всегда. ВИЧ уже перешёл в СПИД.
В феврале 1991 года Меркьюри переступил порог студии, чтобы начать работу над клипом к песне I’m Going Slightly Mad. Съёмочная группа была шокирована: вместо гладковыбритого и мускулистого Фредди перед ними предстал призрак — одежда на Меркьюри висела, а серое лицо было покрыто пятнами. Ему оставалось жить ещё девять месяцев. Всех сразу предупредили, что съёмки будут проходить с перерывами, потому что у певца проблемы с коленом — никто не хотел произносить слово «СПИД». В гримёрной певца поставили кровать, чтобы он мог отдыхать, а снаружи дежурили два телохранителя. Для съёмок лицо Фредди покрыли толстым слоем грима, а голову покрыли чёрным париком. Чтобы скрыть его болезненную худобу, тоже прибегли к хитрости: под костюм певец надел кофту с длинными рукавами.
Тогда же в феврале группа выпустила свой последний альбом Innuendo — «Недосказанность». В альбом вошла и лебединая песня Меркьюри Show Must Go On. Эту композицию специально для Фредди написал Брайан Мэй, он был одним из немногих, кто знал про болезнь Меркьюри.
23 ноября 1991 года Фредди Меркьюри выступил со словами: «Учитывая слухи, ходившие в прессе последние две недели, я хочу подтвердить: анализ моей крови показал присутствие ВИЧ. У меня СПИД. Я считал нужным держать эту информацию в секрете, чтобы сохранить спокойствие родных и близких. Однако пришло время сообщить правду моим друзьям и поклонникам во всём мире. Я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой ужасной болезнью».
Через сутки, в семь вечера, Фредди скончался. Перед смертью он написал сценарий собственных похорон, он хотел превратить их в настоящее шоу — оно же должно продолжаться? Хоронили Меркьюри по обряду древнеиранской религии зороастризма, которую исповедовали его родители. Церемония длилась всего 25 минут: гроб с телом Фредди накрыли белым шёлковым полотном, сверху положили красную розу. Звучали заупокойные молитвы на древнеиранском языке, песни любимой певицы музыканта Ареты Франклин, ария из оперы «Трубадур» Джузеппе Верди в исполнении Кабалье. Потом тело Фредди кремировали. По завещанию только Мэри Остин, «любви всей его жизни», известно, где покоятся его останки.