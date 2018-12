Успеть за пять лет! Что сделал Фредди Меркьюри, когда узнал, что неизлечимо болен

8 октября уже 1988 года Фредди и Монсеррат появились на фестивале La Nit в Барселоне. Они представили три трека из их альбома — How Can I Go On, The Golden Boy и Barcelona. А столь долгожданный альбом, «Барселона», наконец-то вышел в свет через два дня, 10 октября. Одноимённая заглавная песня альбома стала в итоге одним из гимнов летних Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году. Но Фредди уже не узнает про это.