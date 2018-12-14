Победители «Битвы экстрасенсов» рассказали, будет ли война в 2019 году

Лайф собрал предсказания на 2019 год от победителей шоу "Битва экстрасенсов".

Джулия Ванг

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Одна из самых популярных участниц шоу "Битва экстрасенсов" уверена, что 2019 год окажется непростым для всего мира. Она предсказывает спад уровня жизни и резкие колебания валют, а также не исключает возможность начала третьей мировой войны. Кроме того, экстрасенс прогнозирует расширение санкций и обострение конфликта на Украине. Тем не менее Джулия Ванг убеждена, что новый год окажется легче текущего.

Александр Шепс

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Предсказание Александра Шепса звучит более оптимистично. По мнению экстрасенса, конфликт между Россией и Украиной пойдет на спад, а сильнейшим игроком на мировой сцене станет Китай. Именно в сотрудничестве с ним Россия увидит решение экономических проблем. В своем прогнозе Александр подчеркивает, что будущее страны зависит не столько от политиков, сколько от простых граждан. В конечном счете каждый человек сам станет кузнецом собственного счастья.

Мохсен Норузи

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Иранский экстрасенс предсказывает усиление кризисных явлений как в России, так и во всем мире — он даже допускает пересмотр границ нескольких стран Европы.

Александр Литвин

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Один из самых благоприятных прогнозов озвучил экстрасенс Александр Литвин. По его мнению, все самое страшное уже позади и мир стоит на пороге возрождения. Александр убежден, что Россия переживет реконструкцию и благополучно справится с внутренними противоречиями. Мужчина пророчит укрепление рубля, отмену санкций, расцвет культуры, искусства и науки и решение украинского вопроса.

Зулия Раджабова

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Победительница второго сезона шоу не так оптимистична — по ее мнению, конфликт на востоке Украины не только не затихнет, но и может перерасти в глобальную войну, которая всколыхнет весь остальной мир. Тем не менее Зулия пророчит постепенное восстановление стабильности и падение курса доллара, что благоприятно скажется на экономической ситуации в России.

Мехди Эбрагими Вафа

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