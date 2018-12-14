Победители «Битвы экстрасенсов» рассказали, будет ли война в 2019 году

В преддверии зимних праздников многие из нас начинают задумываться о будущем и гадать, что принесет новый год. Экстрасенсы — не исключение, однако их предположения основаны не только на опыте, но и на паранормальных способностях.
Лайф собрал предсказания на 2019 год от победителей шоу "Битва экстрасенсов".
Джулия Ванг
Одна из самых популярных участниц шоу "Битва экстрасенсов" уверена, что 2019 год окажется непростым для всего мира. Она предсказывает спад уровня жизни и резкие колебания валют, а также не исключает возможность начала третьей мировой войны. Кроме того, экстрасенс прогнозирует расширение санкций и обострение конфликта на Украине. Тем не менее Джулия Ванг убеждена, что новый год окажется легче текущего.
Александр Шепс
Предсказание Александра Шепса звучит более оптимистично. По мнению экстрасенса, конфликт между Россией и Украиной пойдет на спад, а сильнейшим игроком на мировой сцене станет Китай. Именно в сотрудничестве с ним Россия увидит решение экономических проблем. В своем прогнозе Александр подчеркивает, что будущее страны зависит не столько от политиков, сколько от простых граждан. В конечном счете каждый человек сам станет кузнецом собственного счастья.
Мохсен Норузи
Иранский экстрасенс предсказывает усиление кризисных явлений как в России, так и во всем мире — он даже допускает пересмотр границ нескольких стран Европы.
Александр Литвин
Один из самых благоприятных прогнозов озвучил экстрасенс Александр Литвин. По его мнению, все самое страшное уже позади и мир стоит на пороге возрождения. Александр убежден, что Россия переживет реконструкцию и благополучно справится с внутренними противоречиями. Мужчина пророчит укрепление рубля, отмену санкций, расцвет культуры, искусства и науки и решение украинского вопроса.
Зулия Раджабова
Победительница второго сезона шоу не так оптимистична — по ее мнению, конфликт на востоке Украины не только не затихнет, но и может перерасти в глобальную войну, которая всколыхнет весь остальной мир. Тем не менее Зулия пророчит постепенное восстановление стабильности и падение курса доллара, что благоприятно скажется на экономической ситуации в России.
Мехди Эбрагими Вафа
Экстрасенс ирано-турецкого происхождения считает, что первая половина 2019 года станет сложной. Мужчина пророчит падение курсов валют, рост безработицы и снижение цен на нефть. Тем не менее во второй половине года ситуация стабилизируется — и к концу 2019-го начнется культурное и экономическое возрождение.