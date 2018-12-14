Меньшова показала взрослого красавца-сына

Напомним, что у Юлии Меньшовой и ее супруга, актера Игоря Гордина двое детей: помимо сына, у пары есть 15-летняя дочь Таисия. В какой-то момент в семье назрел кризис – Меньшова и Гордин расстались, но договорились проводить отпуск с детьми. Это их постепенно и сблизило.

"Почти через четыре года после разрыва мы были на очередном совместном отдыхе с детьми, и он вдруг стал как-то заботиться обо мне, проявлял знаки внимания. Я посмотрела на него по-другому. У нас начался роман, который мы скрывали от детей полгода", – в недавнем интервью рассказала Юлия Меньшова. К счастью, супруги преодолели разногласия и снова счастливы вместе.