Меньшова показала взрослого красавца-сына

Юлия Меньшова предпочитает не афишировать подробности своей частной жизни. Однако ради важной даты популярная актриса и телеведущая нарушила это правило, пишет Дни.ру.
На своей официальной странице в Instagram Юлия Меньшова опубликовала фотографию сына. Накануне, 13 декабря, Андрею исполнился 21 год. Актриса предпочла отказаться от пышных поздравлений.
Подписчики пришли в восторг от сына Меньшовой и рассыпались в комплиментах и поздравлениях.
Напомним, что у Юлии Меньшовой и ее супруга, актера Игоря Гордина двое детей: помимо сына, у пары есть 15-летняя дочь Таисия. В какой-то момент в семье назрел кризис – Меньшова и Гордин расстались, но договорились проводить отпуск с детьми. Это их постепенно и сблизило.
"Почти через четыре года после разрыва мы были на очередном совместном отдыхе с детьми, и он вдруг стал как-то заботиться обо мне, проявлял знаки внимания. Я посмотрела на него по-другому. У нас начался роман, который мы скрывали от детей полгода", – в недавнем интервью рассказала Юлия Меньшова. К счастью, супруги преодолели разногласия и снова счастливы вместе.