Потерявшая руку на съемках фильма «Обитель зла» дублер Миллы Йовович требует через суд три миллиона долларов

Оливия, которая была дублершей исполнительницы главной роли Миллы Йовович, выполняла трюк на мотоцикле. Ехавшая без шлема женщина на большой скорости врезалась в кинокамеру, установленную на двигавшемся во встречном направлении автомобиле. Предполагалось, что камера должна подняться вверх и описать дугу над ее головой, но все пошло не по плану.

Оливию госпитализировали в состоянии комы, из которого она вышла лишь спустя 17 дней. Врачи считают, что она выжила чудом — только благодаря своей отличной физической форме. У Джексон было сломано несколько ребер и ключица, проколото легкое, повреждена артерия на шее, вывихнуто плечо, серьезно искривлен позвоночник и изуродовано лицо. А левую руку пришлось ампутировать.

35-летняя Оливия говорит, что ее карьера разрушена и она лишилась средств к существованию. Документы каскадерша подала в суд Претории. Женщина предъявляет претензии кинокомпании Davis/Impact Films, координатору трюков, оператору кинокамеры, водителю автомобиля, режиссеру фильма — мужу Йовович Полу Андерсону.