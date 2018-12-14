Фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» под угрозой срыва?
В латвийские СМИ просочилась информация о том, что проведение фестиваля «Laima. Rendezvous. Jūrmala» в следующем году оказалось под угрозой срыва. Причина, якобы, в том, что команду покинул председатель оргкомитета Александр Шенкман, поэтому фестиваль столкнется с серьезными финансовыми проблемами. Об этом сообщило издание nra.lv со ссылкой на Kas Jauns. Однако организатор фестиваля Элита Милграве эту информацию в разговоре с Русским TVNET не подтвердила.
На вопрос о том, в чем причина ухода Шенкмана из команды фестиваля, Элита Милграве ответила: «Здесь мне нечего сказать. Никаких решений по этому поводу еще не принято».
По словам Элиты Милграве,
билеты на следующий - юбилейный, 5-й фестиваль уже поступили в продажу. «И Лайма Вайкуле сейчас работает над программой с энергией и вдохновением».
«Мы хотим пригласить лучших музыкантов из тех, что гостили на фестивале раньше. Свое участие уже подтвердили братья Меладзе, Светлана Лобода, Марио Бьонди. Программа будет даже более грандиозной, чем обычно,» - заявила госпожа Милграве.
Фотогалереи: Фестиваль «Laima. Rendezvous. Jūrmala»- 2018