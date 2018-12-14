Фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» под угрозой срыва?

В латвийские СМИ просочилась информация о том, что проведение фестиваля «Laima. Rendezvous. Jūrmala» в следующем году оказалось под угрозой срыва. Причина, якобы, в том, что команду покинул председатель оргкомитета Александр Шенкман, поэтому фестиваль столкнется с серьезными финансовыми проблемами. Об этом сообщило издание nra.lv со ссылкой на Kas Jauns. Однако организатор фестиваля Элита Милграве эту информацию в разговоре с Русским TVNET не подтвердила.