Виктор Пелевин зарегистрировал ИП, и больше он не таинственный русский писатель

Виктор Пелевин, автор культовых романов современности, стал индивидуальным предпринимателем. Журналисты «Открытых медиа» узнали, что Федеральная налоговая служба зарегистрировала Пелевина в качестве ипэшника 5 октября в Москве. Как следует из документов, бизнесмен будет заниматься «деятельностью в области художественного творчества» и платить налоги «по упрощенке» — 6 процентов вместо 13, пишет Medikforum.ru.

Значит, сделали вывод в СМИ, Виктор Пелевин действительно существует, спасибо налоговикам.

Дело в том, что имя этого писателя, автора десятков романов, овеяно тайной. Пелевина нет в соцсетях, даже издательство «Эксмо», которое выпускает его романы, подчеркивает эту особенность.

У Виктора Пелевина нет и никогда не было аккаунтов в социальных сетях (Facebook, Twitter, LiveJournal, «ВКонтакте» и т. п.). Любые ссылки в сетях и СМИ на аккаунты «Виктора Пелевина» являются фальсификациями.

С автором Generation P мало кто знаком лично, многие читатели сомневаются в его реальности, а один из самых популярных запросов, связанных с его именем в Google, — существует ли он вообще.

Постоянный редактор Пелевина Ольга Аминова рассказала «Медузе», что не видела Пелевина ни разу за время работы с ним.

А публицист Дмитрий Быков Пелевина видел, но аж 12 лет назад, и не совсем уверен, живет ли он до сих пор в Москве. Так он рассказал в программе «Ещенепознер». И добавил, что Пелевин живет в астрале.

Книги Виктора Пелевина очень популярны, но даже они иногда оказываются на помойке. Но на этом их жизнь не заканчивается. Сборщики мусора в Анкаре открыли библиотеку, состоящую из книг, которые они находили в выброшенном мусоре. И их там было очень много.