Чт, 13.12.2018
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Дженнифер Лопес надела настолько пышное платье, что едва поместилась в микроавтобус
Смотрите фото!

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Дженнифер Лопес всегда умела поразить воображение публики своими аутфитами, будь то экстравагантное мини или брюки с торчащими стрингами. Но образ звезды на премьере фильма «Начни сначала» затмил все ее предыдущие выходы. 

Джей Ло появилась на премьере нового фильма «Начни сначала», в котором сыграла главную роль, в кутюрном платье Giambattista Valli.

Короткое платье с длинным шлейфом, на создание которого ушло не меньше 10-12 метров ткани, занимало столько места, что Дженнифер пришлось добираться до кинотеатра на микроавтобусе. Галантный Алекс Родригез помог своей возлюбленной выбраться из машины и внимательно следил за тем, чтобы она не запуталась в этом кутюре.   

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