Дженнифер Лопес надела настолько пышное платье, что едва поместилась в микроавтобус

Короткое платье с длинным шлейфом, на создание которого ушло не меньше 10-12 метров ткани, занимало столько места, что Дженнифер пришлось добираться до кинотеатра на микроавтобусе. Галантный Алекс Родригез помог своей возлюбленной выбраться из машины и внимательно следил за тем, чтобы она не запуталась в этом кутюре.