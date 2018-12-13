Дженнифер Лопес надела настолько пышное платье, что едва поместилась в микроавтобус

Дженнифер Лопес надела настолько пышное платье, что едва поместилась в микроавтобусСмотрите фото!
13 декабря 2018, 18:30
Дженнифер Лопес всегда умела поразить воображение публики своими аутфитами, будь то экстравагантное мини или брюки с торчащими стрингами. Но образ звезды на премьере фильма «Начни сначала» затмил все ее предыдущие выходы.
Джей Ло появилась на премьере нового фильма «Начни сначала», в котором сыграла главную роль, в кутюрном платье Giambattista Valli.
Короткое платье с длинным шлейфом, на создание которого ушло не меньше 10-12 метров ткани, занимало столько места, что Дженнифер пришлось добираться до кинотеатра на микроавтобусе. Галантный Алекс Родригез помог своей возлюбленной выбраться из машины и внимательно следил за тем, чтобы она не запуталась в этом кутюре.