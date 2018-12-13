Что готовит 2019 год в зависимости от месяца вашего рождения

1. Если вы родились в январе.

Если вы родились в январе, то две ваши противоположные силы Инь и Ян идеально сбалансированы между собой. Вас отличает широкое интеллектуальное видение всего человечества, а еще у вас довольно оригинальный стиль мышления. Такие личности зачастую немного безумные, и миру нужно побольше таких как вы.

2019 год станет для вас годом великих свершений как в профессиональной, личной и семейной жизни.

Не так давно вы размышляли о своих будущих целях и составляли план действий. В прошлом году определение приоритетов имело для вас первоочередное значение, это же поможет вам двигаться дальше и в 2019.

Вы с удовольствием будете следовать зову своего сердца и не позволите ничему и никому сдерживать вас. Не забывайте о поставленных перед собой целях и не отступайте от намеченного плана действий. Благодаря вашему тщательному планированию и навыкам методичного выполнения заданий 2019 год станет для вас годом больших успехов и достижений.

2. Если вы родились в феврале.

Если вы родились в феврале, то вашими отличительными чертами являются эмоциональность, воображение и креативность. Вы – настоящий мастер изворачиваться.

В 2019 году вы будете пожинать плоды своего прошлогоднего тяжелого труда и упорства. Пришло время великих дел. Начинайте преследовать свои самые безумные мечты и воплощайте идеи в реальность. Кроме того, с помощью своего таланта и ресурсов в новом году вы сможете продвинуться по карьерной лестнице.

В семейной жизни ваша роль станет намного сильнее, поэтому будьте ответственными и постарайтесь подавать родственникам правильный пример.

2019 год станет идеальным как для семейной, так и для профессиональной жизни, а потому приготовьтесь к счастью и радости.

3. Если вы родились в марте.

Если вы родились в марте, то вы настоящий лидер. Таковым вас делает безграничная энергия, жизнеспособность и сила.

2019 год станет для вас годом изобилия и процветания. Вы очень долго и упорно трудились, и в новом году наступает пора пожинать плоды своей работы. Это будет год торжества, радости и отдыха.

Вы любите свободу и спонтанность, а предстоящий год готовит для вас широкие возможности для этого. Вас ждут приключения и расширение горизонтов.

4. Если вы родились в апреле.

Если вы родились в апреле, то вашими основными качествами являются выносливость, верность, терпеливость, стабильность и хорошее настроение. А нуждаетесь вы в комфорте и материальном достатке.

2019 год станет для вас годом любви и ласки. Вы сможете наконец встретить того человека, о котором так давно мечтали, и построить с ним настоящие отношения.