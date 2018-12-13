Что готовит 2019 год в зависимости от месяца вашего рождения

2018 год почти закончился, и мы уже стоим на пороге 2019. Ниже можно узнать о том, что готовит вам 2019 год в зависимости от месяца вашего рождения.
1. Если вы родились в январе.
Если вы родились в январе, то две ваши противоположные силы Инь и Ян идеально сбалансированы между собой. Вас отличает широкое интеллектуальное видение всего человечества, а еще у вас довольно оригинальный стиль мышления. Такие личности зачастую немного безумные, и миру нужно побольше таких как вы.
2019 год станет для вас годом великих свершений как в профессиональной, личной и семейной жизни.
Не так давно вы размышляли о своих будущих целях и составляли план действий. В прошлом году определение приоритетов имело для вас первоочередное значение, это же поможет вам двигаться дальше и в 2019.
Вы с удовольствием будете следовать зову своего сердца и не позволите ничему и никому сдерживать вас. Не забывайте о поставленных перед собой целях и не отступайте от намеченного плана действий. Благодаря вашему тщательному планированию и навыкам методичного выполнения заданий 2019 год станет для вас годом больших успехов и достижений.
2. Если вы родились в феврале.
Если вы родились в феврале, то вашими отличительными чертами являются эмоциональность, воображение и креативность. Вы – настоящий мастер изворачиваться.
В 2019 году вы будете пожинать плоды своего прошлогоднего тяжелого труда и упорства. Пришло время великих дел. Начинайте преследовать свои самые безумные мечты и воплощайте идеи в реальность. Кроме того, с помощью своего таланта и ресурсов в новом году вы сможете продвинуться по карьерной лестнице.
В семейной жизни ваша роль станет намного сильнее, поэтому будьте ответственными и постарайтесь подавать родственникам правильный пример.
2019 год станет идеальным как для семейной, так и для профессиональной жизни, а потому приготовьтесь к счастью и радости.
3. Если вы родились в марте.
Если вы родились в марте, то вы настоящий лидер. Таковым вас делает безграничная энергия, жизнеспособность и сила.
2019 год станет для вас годом изобилия и процветания. Вы очень долго и упорно трудились, и в новом году наступает пора пожинать плоды своей работы. Это будет год торжества, радости и отдыха.
Вы любите свободу и спонтанность, а предстоящий год готовит для вас широкие возможности для этого. Вас ждут приключения и расширение горизонтов.
4. Если вы родились в апреле.
Если вы родились в апреле, то вашими основными качествами являются выносливость, верность, терпеливость, стабильность и хорошее настроение. А нуждаетесь вы в комфорте и материальном достатке.
2019 год станет для вас годом любви и ласки. Вы сможете наконец встретить того человека, о котором так давно мечтали, и построить с ним настоящие отношения.
У вас появится мотивация привести в порядок свою профессиональную жизнь. В новом году постарайтесь побольше рисковать и почаще выходить из своей зоны комфорта. Это откроет перед вами новые пути.
Дайте своему творческому началу полную свободу и следуйте за мечтой!
5. Если вы родились в мае.
Если вы родились в мае, то в число самых больших ваших достоинств входят отличные коммуникационные навыки, скорость, сообразительность и умение быстро обучаться всему новому. Среди ваших ключевых потребностей можно выделить сильную жажду общения.
2019 год станет для вас годом перемен. И пускай это будут не яркие большие перемены, но даже незначительные и незаметные вещи сыграют в вашей жизни очень важную роль.
Вступите в новый год бодрым шагом. Помните о своих талантах и возможностях, пользуйтесь на полную. Не бойтесь пройти лишнюю милю и рисковать ради счастья.
Используйте любую подвернувшуюся вам возможность и делайте все, что необходимо ради процветания.
6. Если вы родились в июне.
Если вы родились в июне, то отличаетесь от других людей своей эмоциональной чувствительностью, целеустремленностью и стремлением развиваться. Больше всего вы нуждаетесь в гармоничной семейной жизни и уютном доме.
В 2019 году вас поглотит огромная волна умиротворения и жизненной радости. И хотя перед вами могут возникнуть некоторые препятствия и трудности, вашей непоколебимой мотивации и решительности все равно будет вполне достаточно для достижения намеченных целей.
Настойчивость и оптимизм являются вашими самыми ценными ресурсами, с помощью которых вы легко преодолеете даже самые трудные времена.
Перемены, ожидающие вас в 2019 году, полностью изменят вашу жизнь.
7. Если вы родились в июле.
Если вы родились в июле, то вашими отличительными чертами являются лидерские качества, высокая самооценка, уверенность в себе, щедрость и креативность. А нуждаетесь вы больше всего в веселье, восторге и блистании перед окружающими.
2019 год станет невероятным годом для вас и вашей семьи. Вы честный и справедливый человек, и это приведет вас к успеху.
Ваши сильные стороны представлены терпением, аналитическими способностями и принятием взвешенных решений. И ради воплощения своей мечты в реальность вы используете их по максимуму. Оставьте все тревоги и сомнения позади, потому что в 2019 году перед вами откроется целый новый мир безграничных возможностей. Пришла пора проявить мужество, и пускай успех придет к вам не сразу, но все приложенные вами усилия обязательно посеют семена успешного будущего.
Помните, что будущее бывает ярким только у смелых и храбрых личностей!
8. Если вы родились в августе.
Если вы родились в августе, то среди ваших сильных сторон можно выделить сообразительность, развитые аналитические способности и умение замечать мельчайшие детали. Ваше основное желание – быть полезным и эффективным.
2019 год станет годом раздумий и самоанализа. Вы будете задавать себе серьезные вопросы относительно того, довольны ли вы своим положением или вам нужно что-то еще, чтобы добиться желаемого.
Постарайтесь в новом году быть более гибкими и приземленными. Это даст вам силу спокойно воспринимать любую ситуацию.
Если же смотреть в общем, то 2019 год обещает быть для вас весьма хорошим!
9. Если вы родились в сентябре.
Если вы родились в сентябре, то отличаетесь от других людей своим внутренним равновесием и логическим мышлением. Больше всего в жизни вы нуждаетесь в любви, романтике и социальной гармонии.
2019 год станет для вас годом отношений. Вас может ждать неожиданное знакомство с человеком, отношения с которым полностью изменят вашу жизнь.
В начале года не исключено наступление своего рода экзистенциального кризиса, но он поможет вам познать глубинный смысл вашей жизни.
Постарайтесь не попасть в ловушку старых воспоминаний и продолжайте двигаться дальше. Сохраняйте хорошее настроение и следуйте зову своего сердца.
10. Если вы родились в октябре.
Если вы родились в октябре, то являетесь одним из самых активных знаков Зодиака. Мы знаем, что вы умеете скрывать свои чувства и не открываете их каждому встречному. 2019 год приведет в вашу жизнь прекрасных людей и подарит вам начало невероятных отношений.
Вас переполняют грандиозные идеи и вам захочется превратить их в дополнительный источник дохода.
Основной упор в работе и личной жизни нужно делать на перспективных целях. А еще вам захочется открыть для себя новый духовный путь.
11. Если вы родились в ноябре.
Вы амбициозный, целеустремленный, благородный, творческий и любопытный человек. В списке ваших потребностей на первом месте стоят свобода и жажда испытать себя.
Новый год подарит вам так много радости, что счастье будет буквально переполнять вас. Приготовьтесь получить высшее блаженство!
Кроме того, вас может ждать и определенный финансовый стресс, но преодолеть возникающие трудности вам помогут амбиции и агрессия. Забудьте о своих старых принципах, привычках и отношениях, мешающих вам двигаться дальше.
12. Если вы родились в декабре.
Если вы родились в декабре, то вас можно смело назвать трудолюбивым, высокопродуктивным и организованным человеком.
В 2019 году вы перейдете в режим отдыха и размышлений. Несмотря на работу, у вас всегда найдется свободное время для смеха, развлечений и любви.