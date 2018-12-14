«Не мните себя советской ёлкой!» Модный эксперт предостерег жительниц Эстонии от провала на корпоративе

«Куча всяких блестяшек – это кич, это ужасно! – говорит Максим Хлебников. – Мы же не белые вороны, а современное поколение. Давайте не будем нацеплять на себя все блестящее, что только увидели».

«Давайте не будем сравнивать себя с новогодней ёлкой, причем с советской новогодней ёлкой. Вы же помните, как это было раньше? Ёлки даже видно не было, потому что на ней было очень много мишуры, дождика, игрушек… Не надевайте на праздник много блестящего ни в коем случае. И вы будете выглядеть всегда в тренде и всегда потрясающе!» – заключает эстонский модельер.