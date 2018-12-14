«Не мните себя советской ёлкой!» Модный эксперт предостерег жительниц Эстонии от провала на корпоративе

«И я надену все лучшее сразу, на каблуках и в диадеме со стразами…» – именно так поет Анна Семенович про корпоратив. А вот эстонский художник-модельер Максим Хлебников считает, что такой подход к праздникам совсем не годится.
В горячую пору новогодних корпоративов основатель школы Maxmoda предостерегает женщин от самой главной модной ошибки.
«Куча всяких блестяшек – это кич, это ужасно! – говорит Максим Хлебников. – Мы же не белые вороны, а современное поколение. Давайте не будем нацеплять на себя все блестящее, что только увидели».
В то же время модельер приветствует идею сделать в новогоднем наряде яркий акцент.
«Возьмите только одно блестящее украшение. Не лепите их туда-сюда», – говорит Хлебников. Отсутствие чувства меры – самая главная женская ошибка в новогоднем образе.
«Давайте не будем сравнивать себя с новогодней ёлкой, причем с советской новогодней ёлкой. Вы же помните, как это было раньше? Ёлки даже видно не было, потому что на ней было очень много мишуры, дождика, игрушек… Не надевайте на праздник много блестящего ни в коем случае. И вы будете выглядеть всегда в тренде и всегда потрясающе!» – заключает эстонский модельер.