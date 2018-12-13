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Жесть... Фото абсолютно голой Цымбалюк-Романовской показали в эфире «Россия 1»
"Я помню все твои трещинки..." – пела Земфира. Теперь эта песня снова актуальна – народ обсуждает и запоминает все "трещинки" первой красавицы России и Украины Виталины Цымбалюк-Романовской. Ее показали в программе "Прямой эфир" буквально в чем мать родила.
Киевская пианистка давно не дает покоя мужчинам. Даже бывший муж Армен Джигарханян был без ума от форм украинской чаровницы: "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – говорил о своей безудержной сексуальной страсти престарелый актер. Пианистка отдала ему лучшие годы жизни и была верна, даже когда артист на всю страну незаслуженно поливал ее грязью и обзывал воровкой.
К счастью, нашлись те, кто по достоинству оценил прелести Виталины. Среди них – и Андрей Малахов. Он выкупил и показал в эфире на все страну эротические фотографии бывшей жены Армена Джигарханяна. Призывные позы, соблазнительные формы, кокетливая улыбка.
У показавшего эти почти порнографические снимки Малахова теперь могут возникнуть проблемы. Дело в том, что кадры прошли в эфир в программе вечернего прайм-тайма. И возрастного ценза "18+" у передачи не было, а это значит, что откровенные снимки могли увидеть дети. В случае возникновения жалоб, каналу грозит крупный штраф от Роскомнадзора.