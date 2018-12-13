Жесть... Фото абсолютно голой Цымбалюк-Романовской показали в эфире «Россия 1»

Киевская пианистка давно не дает покоя мужчинам. Даже бывший муж Армен Джигарханян был без ума от форм украинской чаровницы: "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – говорил о своей безудержной сексуальной страсти престарелый актер. Пианистка отдала ему лучшие годы жизни и была верна, даже когда артист на всю страну незаслуженно поливал ее грязью и обзывал воровкой.