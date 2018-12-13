Чт, 13.12.2018
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  • В Таллинне произошло настоящее чудо! На свет появилась одна из самых больших бабочек в мире (ФОТО)

В Таллинне произошло настоящее чудо! На свет появилась одна из самых больших бабочек в мире (ФОТО)

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Сад тропических бабочек. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Erik Tikan

Сад тропических бабочек в торговом центре T1 в Таллинне набирает обороты. По словам собственников сада, в январе у них появится еще и попугай. 

А вчера произошло настоящее чудо, которое привело в восторг тысячи жителей нашей страны. Клиенты сегодня заполнили сад Butterfly Garden

«Ура. Она родилась! Мы с вами так долго этого ждали и вот этот день настал. Сегодня родилась Attacus Atlas - одна из самых больших бабочек в мире, размах ее крыльев 30 сантиметров. Не упустите возможность увидеть такую красоту, ведь живет она всего 7 дней», - написала на официальной странице заведения. 

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