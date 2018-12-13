В Таллинне произошло настоящее чудо! На свет появилась одна из самых больших бабочек в мире (ФОТО)

«Ура. Она родилась! Мы с вами так долго этого ждали и вот этот день настал. Сегодня родилась Attacus Atlas - одна из самых больших бабочек в мире, размах ее крыльев 30 сантиметров. Не упустите возможность увидеть такую красоту, ведь живет она всего 7 дней», - написала на официальной странице заведения.