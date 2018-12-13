Прошла любовь? Виктория Бекхэм избавилась от татуировки, посвященной мужу

На днях Виктория Бекхэм с мужем Дэвидом посетила премию Fashion Awards, которая проходила в Лондоне. Для этого выхода в свет жена футболиста выбрала черное платье в пол. Поклонники экс-перчинки не могли не обратить внимание на то, что она свела свою татуировку на спине.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Ранее между лопатками Виктории красовалась надпись на иврите, символизирующая её чувства к Дэвиду, а именно слова: «Я принадлежу своему любимому, а любимый принадлежит мне».

ФОТО: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Дизайнер приступила к косметическим процедурам по сведению тату еще в конце 2015 года. С тех пор Виктория добилась заметных успехов в этом деле: на свежих фото следы краски на ее спине практически незаметны.

ФОТО: Phil Loftus/Capital Pictures / Phil Loftus/Capital Pictures

Многие поклонники посчитали, что таким образом бывшая певица лишь подогрела слухи о кризисе в отношениях с супругом.

Впрочем, другие предположили, что звезда просто поняла, что «чистое» тело выглядит более эстетично и привлекательно.

ФОТО: Phil Loftus/Capital Pictures / Phil Loftus/Capital Pictures