Чт, 13.12.2018
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Из дворца позвонили? Снимки беременной Меган удалили из аккаунта Британского модного совета

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Меган Макрл

ФОТО: Phil Noble / PA Wire/PA Images

Снимки беременной жены британского принца Гарри Меган, которая недавно стала неожиданной гостьей церемонии вручения премии British Fashion Awards, исчезли с аккаунта Британского модного совета, передает TCH.

Так, фотограф Айван Фабинг сделал серию черно-белых анимационных фотографий, на которых изобразил звездных гостей премии, среди которых было немало знаменитостей. 

Попала в объектив фотографа и беременная Меган. Герцогиня снялась вместе с дизайнером Клэр Уэйт Келлер, которой она на сцене вручила награду, и актрисой Розамунд Пайк.

Однако на следующий день гифка со звездами оказалась удалена с официального аккаунта Instagram Британского модного совета, хотя все остальные посты остались на месте, сообщает DailyMail.

Снимок остался только в микроблоге самого фотографа.

Пользователи Сети активно начали обсуждать таинственное исчезновение снимка. Многие предположили, что не обошлось без вмешательства королевской семьи. "Из дворца позвонили", - написал один из комментаторов. 

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