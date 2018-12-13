Из дворца позвонили? Снимки беременной Меган удалили из аккаунта Британского модного совета

Так, фотограф Айван Фабинг сделал серию черно-белых анимационных фотографий, на которых изобразил звездных гостей премии, среди которых было немало знаменитостей.

Попала в объектив фотографа и беременная Меган. Герцогиня снялась вместе с дизайнером Клэр Уэйт Келлер, которой она на сцене вручила награду, и актрисой Розамунд Пайк.

Однако на следующий день гифка со звездами оказалась удалена с официального аккаунта Instagram Британского модного совета, хотя все остальные посты остались на месте, сообщает DailyMail.

Снимок остался только в микроблоге самого фотографа.