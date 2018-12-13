Из дворца позвонили? Снимки беременной Меган удалили из аккаунта Британского модного совета

Снимки беременной жены британского принца Гарри Меган, которая недавно стала неожиданной гостьей церемонии вручения премии British Fashion Awards, исчезли с аккаунта Британского модного совета, передает TCH.
Так, фотограф Айван Фабинг сделал серию черно-белых анимационных фотографий, на которых изобразил звездных гостей премии, среди которых было немало знаменитостей.
Попала в объектив фотографа и беременная Меган. Герцогиня снялась вместе с дизайнером Клэр Уэйт Келлер, которой она на сцене вручила награду, и актрисой Розамунд Пайк.
Однако на следующий день гифка со звездами оказалась удалена с официального аккаунта Instagram Британского модного совета, хотя все остальные посты остались на месте, сообщает DailyMail.
Снимок остался только в микроблоге самого фотографа.
Пользователи Сети активно начали обсуждать таинственное исчезновение снимка. Многие предположили, что не обошлось без вмешательства королевской семьи. "Из дворца позвонили", - написал один из комментаторов.