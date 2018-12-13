18-летняя девушка из России продает девственность за 200 евро

Цена необычного товара невысока — всего 14 тысяч рублей (около 200 евро) или VIP-билет на местный маркетинговый форум.

Провокационное объявление появилось как на Avito, так и на местном сайте. Текст и фотографии абсолютно идентичны.

Продам девственность за VIP-билет на любимого спикера. Хочу научиться бизнесу, надеюсь, меня заметят.

Журналисты "РЕН ТВ" связались с девушкой, и она подтвердила, что объявление реальное — она и правда была готова обменять невинность на билет.

ФОТО: Avito

Я перепробовала много вариантов, чтобы получить билет, я пробовала достучаться до организаторов, пробовала найти деньги, но стоимость билета выше моей зарплаты, остановилась на этом варианте.