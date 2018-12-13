Ольга Бузова подарила битый Mercedes победительнице конкурса в своем блоге

Любовь Теолани выставила выигранное авто на продажу. Как выяснилось, «Мерседес» Ольга подарила битый. Машина выпущена в 2014 году и уже успела побывать в двух авариях. Изначально Теолани рассчитывала навариться на звездном статусе авто и выставила его за 2,3 млн. рублей . В настоящее время она просит за мерседес всего 1,35 млн. рублей (чуть более 30 тысяч евро). Мнения фанатов по поводу этой ситуации разделились. Одни отметили, что и для выигрыша и такая сумма более, чем хорошая. Другие считают, что Бузова поступила нечестно. Напомним, спонсоры конкурса были недовольны его результатом и обвиняли Ольгу в мошенничестве. Взнос для них составлял до 100 тысяч рублей (около 1300 евро), за эти деньги они рассчитывали увеличить число своих подписчиков за счет фолловеров Бузовой. Однако желаемого они не получили, пишет 7d.org.ua.