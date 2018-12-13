Чт, 13.12.2018
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  • Смотри: соблазнительный образ Надежды Мейхер покорил Сеть

Смотри: соблазнительный образ Надежды Мейхер покорил Сеть

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Надежда Мейхер

ФОТО: Instagram

Надежда Мейхер-Грановская, не так давно опубликовавшая снимок в длинном белом платье, сделанный во время съемок одного из новогодних шоу, снова порадовала своих подписчиков в Instagram, передает Сегодня.

На новом фото Надежда сидит возле елки, украшенной гирляндой, в черном атласном корсете, поверх которого наброшено трехцветное кимоно. Мейхер как всегда широко улыбается, а выглядит просто потрясающе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Несколько дней назад звезда опубликовала еще один снимок, сделанный в спальне на фоне большой кровати. На нем Надежда выглядит настоящей роковой женщиной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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